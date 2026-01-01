Millionen von Unternehmen, Kanzleien und Beschäftigten arbeiten heute täglich digital zusammen. Das wirkt selbstverständlich. Doch richtet man den Blick auf 60 Jahre DATEV-Geschichte, zeigt sich, wie viel gemeinsame Entwicklung dahintersteckt - von den ersten Großrechnern über vernetzte Systeme bis hin zu Cloud-Anwendungen und Künstlicher Intelligenz. Dabei ist eines immer geblieben: der klare Blick nach vorne mit dem Ziel, die Arbeit für den steuerberatenden Berufsstand und seine Mandanten – vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen – effizienter undleichter zu machen.

Jede Entwicklung der vergangenen 60 Jahre hat DATEV zu dem gemacht, was es heute ist: Eins der größten IT-Unternehmen Europas, genossenschaftlich organisiert und mit mehr als 40.000 Mitgliedern: Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie Rechtsanwälten. Über 850.000 Kunden vertrauen auf die Lösungen der Genossenschaft, die über 9.000 Mitarbeitende an 22 Standorten beschäftigt. Monatlich werden rund 14,7 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen über DATEV-Software erstellt. Der Jahresumsatz liegt bei über 1,5 Milliarden Euro.