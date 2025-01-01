Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, ist tatsächlich einfach bei der 4-Tage-Woche: der Urlaubsanspruch. § 3 des Bundesurlaubsgesetzes regelt, dass die Tage von Montag bis Samstag als Werktage gelten. Jedem Arbeitnehmer stehen laut Gesetz pro Jahr vier Wochen Erholungsurlaub zur Verfügung. Dabei richtet sich die Zahl der Urlaubstage nach den Arbeitstagen pro Woche, die pro Tag geleistete Arbeitszeit spielt keine Rolle.

Es gelten folgende Mindestwerte für Arbeitnehmer:

6-Tage-Woche: 24 Urlaubstage pro Jahr

5-Tage-Woche: 20 Urlaubstage pro Jahr

4-Tage-Woche: 16 Urlaubstage pro Jahr

3-Tage-Woche: 12 Urlaubstage pro Jahr

2-Tage-Woche: 8 Urlaubstage pro Jahr

1-Tage-Woche: 4 Urlaubstage pro Jahr

Das stellt sicher, dass allen Mitarbeitern ein Erholungsurlaub von vier Wochen pro Jahr zusteht. Denn dieses Recht haben alle – vom Minijobber über die Teilzeit- bis zur Vollzeitkraft.

Selbstverständlich können Sie auch bei einer 4-Tage-Woche mehr Urlaub gewähren, als der Gesetzgeber vorschreibt. Diese zusätzlichen freien Tage werden sehr geschätzt und helfen, Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen und langfristig zu binden. Dieser Mehranspruch lässt sich über eine Betriebsvereinbarung oder eine Regelung im Arbeitsvertrag vereinbaren. Außerdem sehen viele Tarifverträge über den gesetzlichen Mindestanspruch hinausgehende Zeiten für den Erholungsurlaub vor.

Ob 6-, 5- oder 4-Tage-Woche: Urlaub stellt die Personalabteilung immer vor große Herausforderungen. Zwar fällt es leicht, mit DATEV Lohn und Gehalt classic den Urlaub für die Abrechnung zu erfassen. Das gilt auch für Durchschnittswerte bei Mitarbeitern, die Stundenlohn oder Zulagen erhalten, aber die Urlaubsplanung ist über die Kalenderfunktion nur für kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern sinnvoll. Bei höherem Planungsaufwand bietet sich das professionelle DATEV Personal-Managementsystem classic an. Für Sicherheit und Komfort wählen Sie eine Lösung, die mit Ihrer Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung kompatibel ist.