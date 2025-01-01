Ähnlich wie Arbeitnemerinnen und Arbeitnehmer über die Lohnsteuer entrichten auch Freiberufler Einkommensteuer an das Finanzamt. Das Verfahren ist nur etwas anders. Anhand des Vorjahreseinkommens legen die Finanzbehörden im Einkommensteuervorauszahlungsbescheid fest, wie hoch die Abschlagszahlung pro Quartal ausfallen soll. Fällig ist die Vorauszahlung jeweils zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember eines Jahres. Grundsätzlich gilt:

Liegt das Einkommen unter dem Grundfreibetrag in Höhe von 10.908 Euro für Singles (Stand 2023, für gemeinsam veranlagte Paare 21.816 Euro), fallen für Freiberufler keine Steuern auf das Einkommen an. In diesem Fall entfällt auch die vierteljährliche Vorauszahlung.

Erst ab einer Einkommensteuerlast von mindestens 400 Euro pro Jahr, also mindestens 100 Euro Vorauszahlung pro Quartal, erhalten Freiberufler für die Einkommensteuer einen Vorauszahlungsbescheid. Das legt § 37 Abs. 5 S. 1 EStG fest.

Hatten Sie im Vorjahr aufgrund eines besonderen Projektes außergewöhnlich hohe Einnahmen oder planen Sie große Investitionen, kann die Höhe der Vorauszahlung zu üppig bemessen sein. Stellen Sie in diesem Fall einen formlosen Antrag auf Absenkung der Forderung und legen Sie Nachweise über die Einnahmen- oder Ausgabensituation bei.

Einkommensteuer für Freiberufler:

Wann müssen Sie eine Steuererklärung abgeben? Wenn Sie als Angehörige der freien Berufe (z. B. als Arzt/Ärztin oder Rechtsanwalt/Rechtsanwältin) angestellt arbeiten, führt Ihr Arbeitgeber die Einkommensteuer als Lohnsteuer an das Finanzamt ab. Das heißt, in vielen Fällen haben angestellte Freiberufler die Steuern bereits gezahlt und die Steuererklärung ist freiwillig. Da zusätzliche Kosten wie außergewöhnliche Belastungen, Fahrtkosten, Werbungskosten über die Pauschale hinaus und vieles Weitere die Steuerlast mindern können, empfehlen Steuerfachleute, die Erklärung zu erstellen. Häufig dürfen Sie sich über eine Rückzahlung freuen.

In einigen Fällen sind auch angestellte Freiberufler zur Einkommensteuererklärung verpflichtet. Das gilt etwa dann, wenn Sie weitere, noch nicht versteuerte Einnahmen wie z. B. aus Vermietung und Verpachtung erzielen, Sie im Bemessungszeitraum Lohnersatzleistungen erhalten haben oder Sie als Paar gemeinsam veranlagt werden. Selbstständige Freiberufler sind dagegen immer zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.

Stichtag für die Abgabe der Erklärung beim Finanzamt ist normalerweise der 21. Juli des Folgejahres.

Übernimmt ein Steuerberater die Erstellung der Steuererklärung für Sie, verlängert sich die Frist in der Regel bis zum 28./29. Februar des übernächsten Jahres.

Selbstständige – das gilt sowohl für Unternehmerinnen und Unternehmer als auch für Freiberufler – sind dazu verpflichtet, ihre Einkommensteuererklärung elektronisch beim Finanzamt abzugeben. Das funktioniert, indem Sie sich kostenlos auf dem staatlichen Steuerportal ELSTER registrieren und ein Zertifikat zur Authentifizierung anfordern. Dort finden Sie alle Formulare und Ausfüllhinweise, um als Freiberufler die Einkommensteuererklärung zu erstellen. Komfortabler und vor allem verständlicher gelingt es Ihnen als Freiberufler, Ihre Steuern mit einem hochwertigen Steuerprogramm zu ermitteln, das idealerweise kompatibel mit der Buchhaltungssoftware Ihres Unternehmens ist. Dort finden Sie ausführliche Erläuterungen und Tipps für die steuerliche Geltendmachung von Betriebsausgaben. Auch die für die Gewinnermittlung erforderliche EÜR können Sie direkt durchführen, während Sie als Freiberufler die Einkommensteuer ermitteln. Wenn Sie als Freiberufler Ihre Steuern berechnen, geben Sie unter anderem folgende Posten an:

Investitionen in die Betriebsausstattung (entweder direkt oder im Rahmen der Abschreibung)

Berufskleidung (falls erforderlich, z. B. Kittel für Mediziner)

Firmenwagen und Fahrtkosten

Leasingkosten für Büroausstattung

Raummiete

Lohnkosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Reisekosten

Kosten für die Weiterbildung

Kosten für die eigene Krankenversicherung

Ausgaben für die Altersvorsorge

Je nach Umfang und Art Ihrer freiberuflichen Tätigkeit kann es sinnvoll sein, einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin zu beauftragen.

Sie können als Freiberufler Steuern sparen, wenn Sie Pauschalen nutzen. Das vereinfacht auch das Erstellen der Steuererklärung erheblich. Für viele Berufsgruppen erkennt das Finanzamt Betriebskostenpauschalen an. Diese sind dann sinnvoll, wenn durch Ihre Tätigkeit nur geringe Ausgaben entstehen und die Pauschbeträge höher oder zumindest ähnlich hoch liegen. In letztem Fall sparen Sie sich das Sammeln der Belege. Einige Beispiele: