Sofern Gewerbetreibende oder Freiberufler nicht aufgrund eines geringen Umsatzes von der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG (Umsatzsteuergesetz) Gebrauch machen, sind sie verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Von Existenzgründerinnen und Existenzgründern verlangen die Behörden in den ersten zwei Jahren jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung. Diese Regelung wird zwischen 2021 und 2026 ausgesetzt, um die Kosten für Gründer zu senken.

Bleibt ein Neuunternehmen voraussichtlich unter 7.500 Euro Jahresumsatzsteuer, genügt eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung im ersten Jahr, im zweiten ist die tatsächliche Steuer des Vorjahres maßgeblich. Je nach Umsatz fordern die Beamten die Meldung von allen Unternehmen entweder monatlich (mehr als 7.500 Euro Jahresumsatzsteuer) oder quartalsweise (weniger als 7.500 Euro Jahresumsatzsteuer) ein. Durch diese unterjährige Abrechnung mit Vorauszahlung schützt sich der Staat, falls ein Unternehmen insolvent wird, vor entgangenen Steuereinnahmen am Jahresende.

Bei Umsätzen unter 1.000 € pro Jahr ist eine Befreiung von der Voranmeldung möglich, eine abschließende Erklärung pro Jahr bleibt allerdings Pflicht. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist spätestens am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldezeitraums einzureichen. Mit der Umsatzsteuererklärung erfolgt die endgültige Abrechnung für einen Bemessungszeitraum. Wichtig ist, dass Sie bei der Umsatzsteuererklärung die Frist zur Abgabe beachten.