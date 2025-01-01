Ebenso wie die regelmäßig monatlich oder vierteljährlich abzugebenden Umsatzsteuervoranmeldungen ist die Umsatzsteuerjahreserklärung ausschließlich elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Unternehmerinnen und Unternehmer sind verpflichtet, die entsprechenden amtlichen Vordrucke zu nutzen, die Sie unkompliziert über ELSTER herunterladen können. Das Zertifikat für die elektronisch authentifizierte Übermittlung erhalten Sie nach der kostenlosen Registrierung auf dem ELSTER Onlineportal. Planen Sie rund zwei Wochen Wartezeit für die Zertifikatsausstellung ein. Für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung stellen die Finanzbehörden verschiedene amtliche Vordrucke zur Verfügung. Für die Umsatzsteuererklärung 2022 sind das Folgende:

Hauptvordruck USt 2 A Umsatzsteuererklärung: Den vierseitigen Hauptbogen füllen alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus.

Den vierseitigen Hauptbogen füllen alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Anlage UR zur Umsatzsteuererklärung: Auch dieser Teil der Umsatzsteuerjahreserklärung ist für alle Unternehmen verpflichtend, hier führen Sie innergemeinschaftliche Erwerbe auf. Da für Waren, die Sie in anderen EU-Ländern kaufen, keine Einfuhr-Umsatzsteuer an den Zoll abgeführt wird, sind diese im Staat des Erwerbers zu versteuern.

Auch dieser Teil der Umsatzsteuerjahreserklärung ist für alle Unternehmen verpflichtend, hier führen Sie innergemeinschaftliche Erwerbe auf. Da für Waren, die Sie in anderen EU-Ländern kaufen, keine Einfuhr-Umsatzsteuer an den Zoll abgeführt wird, sind diese im Staat des Erwerbers zu versteuern. Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung: Diesen Vordruck nutzen nur Unternehmen, die im Ausland ansässig sind.