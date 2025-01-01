Kundenstimme
Nach der Umstellung der Marke Toyota auf die DATEV-Buchhaltung – auf Basis SKR 51 mit Antriebsart – lassen sich nun alle Automarken über ein einheitliches Buchführungssystem abwickeln. Das erspart uns viel manuellen Abstimmungsaufwand. Durch die Mehrmarkenfähigkeit der DATEV-Software haben sich unsere Prozesse wesentlich verbessert.
— Timo Krey,
Leiter Rechnungswesen und Controlling / Prokurist
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- Lohn und Gehalt classic
- Software für das Rechnungswesen
- Branchenpaket für die Kfz-Branche
- Anlagenbuchführung
- Zahlungsverkehr