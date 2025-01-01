Die BOB Automotive Group GmbH ist eine Holding für regionale, expansionsorientierte Automobilunternehmen an 19 Standorten im Ruhrgebiet und Bergischem Land. BOB-Töchter schreiben seit über 100 Jahren Automobilgeschichte.

Alles dreht sich um die neun Automobilmarken Alpine, Dacia, Fiat, Hyundai, Jaguar, LandRover, Mazda, Toyota und Renault.

Als Dienstleistungsgesellschaft für fünf Autohausgesellschaften, die Autohandel betreiben, eine Autovermietung und eine Immobilienverwaltung übernimmt die BOB AutomotiveGroup GmbH alle traditionellen Verwaltungsaufgaben eines Autohauses wie Disposition, Marketing, Personal, IT und natürlich Rechnungswesen/Controlling, so dass sich die Autohäuser ganz auf ihre Kernkompetenzen Automobilverkauf und After Sales-Geschäft konzentrieren können.