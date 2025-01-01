Firmen oder Kanzleilogo

Kundenstimme

Nach der Umstellung der Marke Toyota auf die DATEV-Buchhaltung – auf Basis SKR 51 mit Antriebsart – lassen sich nun alle Automarken über ein einheitliches Buchführungssystem abwickeln. Das erspart uns viel manuellen Abstimmungsaufwand. Durch die Mehrmarkenfähigkeit der DATEV-Software haben sich unsere Prozesse wesentlich verbessert.

— Timo Krey,
Leiter Rechnungswesen und Controlling / Prokurist

Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV

  • Lohn und Gehalt classic
  • Software für das Rechnungswesen
  • Branchenpaket für die Kfz-Branche
  • Anlagenbuchführung
  • Zahlungsverkehr