Kundenstimme
-
Mit der DATEV eG haben wir einen stabilen und verlässlichen Partner, der es uns ermöglicht, mit einem komplexen und stets aktuellen Softwareangebot unsere Verwaltungsabläufe durchgängig effektiv zu gestalten.
Rolf Musik
Samtgemeinde Rosche
Herausforderung
Als kleine, dezentrale Verwaltung stand die Samtgemeinde Rosche vor der Herausforderung, Routineaufgaben effizient zu gestalten und knappe Ressourcen optimal einzusetzen. Gesucht war eine Softwarelösung, die möglichst viele Arbeitsschritte automatisiert und Medienbrüche vermeidet. Gleichzeitig sollte sie den Mitarbeitenden eine anwenderfreundliche Arbeitsweise ermöglichen – insbesondere beim Belegfluss, der Lohnabrechnung und der Finanzbuchführung.
Lösung
Bereits 2006 stellte die Samtgemeinde Rosche erfolgreich von der kameralen auf die doppische Buchführung um – mit dem Softwarepaket DATEVkommunal. 2010 wurde zusätzlich die DATEV-Lohnsoftware eingeführt, wodurch sich die Effektivität alltäglicher Aufgaben steigern ließ: Medienbruchfrei und ohne manuelle Nacharbeit konnten Lohndaten direkt in die Finanzbuchführung überführt werden.
Zur weiteren Optimierung wurde anschließend die Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS eingeführt. Entscheidend für diese Wahl war die Verbindung zum DATEV Rechnungswesen über den Buchungsassistenten mit OCR-Erkennung. So werden buchungsrelevante Belege digital erfasst und automatisch den Haushaltsprodukten zugeordnet. Nach der elektronischen Freigabe erhalten die Belege automatisch einen Kontierungsvorschlag, der mit dem passenden Buchungssatz der Finanzbuchführung verknüpft ist. Das spart Zeit und erhöht die Qualität. DATEV-Consulting begleitete die Einrichtung des Programms und stellte eine individuell zugeschnittene Anleitung sowie Dokumentation bereit – für einen sicheren Einstieg in die tägliche Arbeit.
Heute profitiert die Samtgemeinde Rosche von einem vollständig digitalen Belegprozess. Die digitale Ablage vereinfacht die Archivierung der Originalbelege und eliminiert zeitaufwändige Such- und Ablageprozesse. Gleichzeitig ist jederzeit nachvollziehbar, wer gerade für welchen Beleg zuständig ist. Dadurch ist die Buchführung effizient, übersichtlich und zuverlässig.
Eingesetzte Softwarelösungen
Finanzwesen und Controlling
Leistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum
Lohn und Personal