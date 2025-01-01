Bereits 2006 stellte die Samtgemeinde Rosche erfolgreich von der kameralen auf die doppische Buchführung um – mit dem Softwarepaket DATEVkommunal. 2010 wurde zusätzlich die DATEV-Lohnsoftware eingeführt, wodurch sich die Effektivität alltäglicher Aufgaben steigern ließ: Medienbruchfrei und ohne manuelle Nacharbeit konnten Lohndaten direkt in die Finanzbuchführung überführt werden.

Zur weiteren Optimierung wurde anschließend die Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS eingeführt. Entscheidend für diese Wahl war die Verbindung zum DATEV Rechnungswesen über den Buchungsassistenten mit OCR-Erkennung. So werden buchungsrelevante Belege digital erfasst und automatisch den Haushaltsprodukten zugeordnet. Nach der elektronischen Freigabe erhalten die Belege automatisch einen Kontierungsvorschlag, der mit dem passenden Buchungssatz der Finanzbuchführung verknüpft ist. Das spart Zeit und erhöht die Qualität. DATEV-Consulting begleitete die Einrichtung des Programms und stellte eine individuell zugeschnittene Anleitung sowie Dokumentation bereit – für einen sicheren Einstieg in die tägliche Arbeit.

Heute profitiert die Samtgemeinde Rosche von einem vollständig digitalen Belegprozess. Die digitale Ablage vereinfacht die Archivierung der Originalbelege und eliminiert zeitaufwändige Such- und Ablageprozesse. Gleichzeitig ist jederzeit nachvollziehbar, wer gerade für welchen Beleg zuständig ist. Dadurch ist die Buchführung effizient, übersichtlich und zuverlässig.