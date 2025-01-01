Nach einer umfassenden Marktsichtung mit Präsentationen, Aufwandserhebung und Pflichtenhefterarbeitung erkannte die SfH, dass das tiefgreifende Reformkonzept am wirtschaftlichsten mit den DATEV-Lösungen umgesetzt werden könnte.

Eine zwar kurze, jedoch sehr intensive Vorbereitungsphase von nur wenigen Wochen ermöglichte es, bereits ab Januar 2013 mit den DATEV-Programmen zu arbeiten. Der anspruchsvolle Zeitplan und die fachlichen Vorgaben an die Einrichtung der Software konnten mit enger Begleitung durch die Public Sector-Spezialisten von DATEV eingehalten werden. So werden z. B. auch im kaufmännischen Buchungsgeschäft die nach wie vor öffentlichen haushaltsrechterforderlichen Anordnungen automatisch aufbereitet.

Der im Laufe der nachfolgenden Monate verfeinerte Kostenplan ermöglicht ein sachgerechtes Erfassen der Kosten und damit ein Einhalten der vorgegebenen Budgets und verfügbaren Finanzmittel.

Die SfH hat – mit Unterstützung durch DATEV und den steuerlichen Berater – das neue öffentliche Rechnungswesen Doppik erfolgreich eingeführt. Bereits im zweiten Jahr wurde die zuvor outgesourcte Buchführung mit eigenem Personal erledigt. Ebenso wird der Jahresabschluss zwischenzeitlich vollständig intern erstellt. Dies zeigt, dass die Einführung der Doppik ohne zusätzlichen Personalaufwand mit DATEV-Lösungen erfolgreich gelingen kann. Weitere Verbesserungen des Gesamtsystems sind in Planung, z. B. im Bereich der digitalen Belegverarbeitung.