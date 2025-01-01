Die E-Mail wurde bei DATEV automatisch verschlüsselt. Da für Ihre E-Mail-Adresse keine digitale Identität gefunden werden konnte, wurden die E-Mail und ggf. vorhandene Anhänge verschlüsselt als Anhang „secure-email.html“ zugestellt.
Beim Aufruf dieser Anlage wird der Inhalt mithilfe einer gesicherten Verbindung in das Entschlüsselungsportal der DATEV E-Mail-Verschlüsselung geladen und entschlüsselt angezeigt. Sie müssen sich hierfür einmalig am Entschlüsselungsportal registrieren und ein Passwort vergeben. Bei jeder weiteren verschlüsselten E-Mail melden Sie sich mit Ihrem selbst vergebenen Passwort am Entschlüsselungsportal an.
Zur Anleitung: E-Mails im Entschlüsselungsportal entschlüsseln (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071723)
Hintergrund
E-Mails werden üblicherweise mit Zertifikaten verschlüsselt. Das sind digitale Ausweise, die persönliche Angaben (Name, E-Mail-Adresse) und elektronische Schlüssel enthalten. Dadurch ist Ihre digitale Identität bestimmt. Nur wenn Sie als E-Mail-Empfängerin und -Empfänger eine digitale Identität besitzen, können herkömmliche Verschlüsselungsverfahren für E-Mails angewendet werden.
Haben Sie schon eine digitale Identität in Form einer DATEV SmartCard oder eines DATEV mIDentity mit Ihrer E-Mail-Adresse?
Dann geben Sie dieses Zertifikat zum Download frei. Zur Anleitung: Verschlüsselungszertifikate zum Download freigeben (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071175)
Voraussetzung ist, dass Sie Microsoft Outlook als E-Mail-Client verwenden.
Sie haben noch keine digitale Identität?
Wenn Sie noch keine digitale Identität besitzen, bieten wir Ihnen kostenfreie digitale Identitäten an, die auf einer Chipkarte hinterlegt sind (DATEV SmartCard). Digitale Identitäten erhalten Sie auch bei anderen Anbietern im Internet (TC Trustcenter, Verisign etc.).
Haben Sie schon eine digitale Identität einer anderen Zertifizierungsstelle?
Senden Sie uns bitte Ihr Zertifikat per signierter E-Mail, dann wir fügen es unserem Bestand hinzu: schluesselimport@datev.de