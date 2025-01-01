Die E-Mail wurde bei DATEV automatisch verschlüsselt. Da für Ihre E-Mail-Adresse keine digitale Identität gefunden werden konnte, wurden die E-Mail und ggf. vorhandene Anhänge verschlüsselt als Anhang „secure-email.html“ zugestellt.

Beim Aufruf dieser Anlage wird der Inhalt mithilfe einer gesicherten Verbindung in das Entschlüsselungsportal der DATEV E-Mail-Verschlüsselung geladen und entschlüsselt angezeigt. Sie müssen sich hierfür einmalig am Entschlüsselungsportal registrieren und ein Passwort vergeben. Bei jeder weiteren verschlüsselten E-Mail melden Sie sich mit Ihrem selbst vergebenen Passwort am Entschlüsselungsportal an.

Zur Anleitung: E-Mails im Entschlüsselungsportal entschlüsseln (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071723)