Supportende von Windows 10
Microsoft beendete den Support für das Arbeitsplatz-Betriebssystem Windows 10 im Oktober 2025. Aus diesem Grund beendete DATEV die Support- und Beratungszusage für Windows 10 mit den DATEV-Programmen 19.0 (August 2025).
Nähere Informationen finden Sie auf der Seite Abkündigung von Betriebssystemen.
Um die DATEV-Programme auf einen neuen PC umzuziehen, nutzen Sie den DATEV PC-Umzugs-Assistenten:
Zur Anleitung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071244)
1. DATEV mIDentity für den Zugriff einrichten
Sie haben nach der Bestellung Ihrer Programme den DATEV mIDentity erhalten. Richten Sie diesen DATEV mIDentity ein, indem Sie die SmartCard einlegen und das DATEV Sicherheitspaket compact installieren. Dadurch können Sie auf geschützte Installationsdateien zugreifen.
So gehen Sie vor:
1. DATEV SmartCard (SIM-Karte) in den DATEV mIDentity einlegen:
Zur Anleitung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1015109, Kapitel 2.2)
2. Sicherheitspaket compact herunterladen: go.datev.de/sipacom
Anschließend installieren.
2. DATEV-Voraussetzungen prüfen
Passt Ihre Technik zu DATEV? Damit Sie das nicht erst während der Installation herausfinden, testen Sie hier Ihr System vorab! So können Sie sicher sein, dass die DATEV-Programme stabil laufen werden.
Welche DATEV-Installationsvoraussetzungen das Tool DVSystemCheck prüft, lesen Sie hier:
DATEV-Voraussetzungen prüfen mit DVSystemCheck (Dok.-Nr. 1023983)
Bereit für das Tool? Dann los.
DATEV-Systemvoraussetzungen: Tool starten
Speichern Sie das Tool (EXE-Datei) lokal und führen Sie es aus. Speichern Sie das Prüfergebnis (HTML-Datei). Wenn Punkte noch nicht erfüllt sind, führt Sie das Prüfergebnis zu weiteren Informationen im DATEV Hilfe-Center.
Wenn Sie das EXE-Tool nicht ausführen möchten, lesen Sie die Systemvoraussetzungen im oben verlinkten Hilfe-Dokument nach.
3. Programme herunterladen und installieren
Sie können die DATEV-Programme entweder an einem einzelnen PC-Arbeitsplatz oder an mehreren PCs im Netzwerk installieren.
Einzelplatz
Die Anleitung zum Herunterladen und Installieren der DATEV-Programme finden Sie hier: Erstinstallation der DATEV-Programme am Einzelplatz (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1009387)
Mehrere PCs
Möglichkeit 1: Sie haben einen Server in Ihrem Netzwerk (Domänen-Netzwerk)
Installieren Sie den DATEV-Server auf einem bestehenden Server oder auf einem separaten Server.
Auf dem Server werden die DATEN zentral abgelegt und die Arbeitsplätze greifen auf diese DATEN zu.
Eine detaillierte Beschreibung zur Grundeinrichtung finden Sie im Kapitel 3.7: Windows Server 2022, Windows Server 2019 oder Windows Server 2016 einrichten (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070547)
Möglichkeit 2: Sie haben mehrere PCs in Ihrem Netzwerk (Peer-to-Peer-Netzwerk)
Ein leistungsstarker PC kann als DATEV-Server mit Arbeitsplatz dienen. Auf diesem werden die Daten zentral abgelegt und die anderen PCs greifen auf die zentralen Daten zu.
Eine detaillierte Beschreibung zur Grundeinrichtung finden Sie in den Kapiteln 3.4 bis 3.6: Peer-to-Peer-Netzwerk einrichten (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070544)
Anleitung zum Herunterladen und Installieren im Netzwerk
Erstinstallation der DATEV-Programme im Netzwerk (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1018072)
4. Programme starten
Geschafft! Nun können Sie beginnen, in den DATEV-Programmen zu arbeiten.
Was die ersten Schritte in jedem Programm sind, lesen Sie im DATEV Hilfe-Center.