Möglichkeit 1: Sie haben einen Server in Ihrem Netzwerk (Domänen-Netzwerk)

Installieren Sie den DATEV-Server auf einem bestehenden Server oder auf einem separaten Server.

Auf dem Server werden die DATEN zentral abgelegt und die Arbeitsplätze greifen auf diese DATEN zu.

Eine detaillierte Beschreibung zur Grundeinrichtung finden Sie im Kapitel 3.7: Windows Server 2022, Windows Server 2019 oder Windows Server 2016 einrichten (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070547)

Möglichkeit 2: Sie haben mehrere PCs in Ihrem Netzwerk (Peer-to-Peer-Netzwerk)

Ein leistungsstarker PC kann als DATEV-Server mit Arbeitsplatz dienen. Auf diesem werden die Daten zentral abgelegt und die anderen PCs greifen auf die zentralen Daten zu.

Eine detaillierte Beschreibung zur Grundeinrichtung finden Sie in den Kapiteln 3.4 bis 3.6: Peer-to-Peer-Netzwerk einrichten (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070544)

Anleitung zum Herunterladen und Installieren im Netzwerk

Erstinstallation der DATEV-Programme im Netzwerk (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1018072)