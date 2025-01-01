Vor der Installation

Virenscanner deaktivieren

Wenn Virenscanner während der Installation Dateien von DATEV blockieren oder löschen, sind die DATEV-Programme nicht mehr lauffähig. Es betrifft Virenscanner unterschiedlicher Hersteller. Darum sollten Sie vor der Installation der DATEV-Programme 19.0 alle Virenscanner deaktivieren. So gehen Sie vor:

Falls Sie nach einer Update-Installation Probleme beim Arbeiten mit den DATEV-Programmen haben, nutzen Sie folgende Abhilfe:

Supportende von Windows 10

Microsoft beendete den Support für das Arbeitsplatz-Betriebssystem Windows 10 im Oktober 2025. Aus diesem Grund beendete DATEV die Support- und Beratungszusage für Windows 10 mit den DATEV-Programmen 19.0 (August 2025).

Nähere Informationen finden Sie unter go.datev.de/betriebssystem-abkuendigung.

Um die DATEV-Programme auf einen neuen PC umzuziehen, nutzen Sie den DATEV PC-Umzugs-Assistenten: Zur Anleitung (Dok.-Nr. 1071244)

System prüfen und Fehlerquelle ermitteln

Das Tool DVSystemCheck hilft Ihnen,

  • die technischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation zu prüfen,
  • den Installationsverlauf zu prüfen, Fehler zu ermitteln und Abhilfen zu finden,
  • weitere Störfaktoren auszuschließen.

Führen Sie zuerst das Tool DVSystemCheck aus. In den meisten Fällen führt Sie das Tool bereits auf die richtige Spur zur Abhilfe.

DVSystemCheck herunterladen

Weitere Informationen: DATEV Voraussetzungen prüfen mit DVSystemCheck (Dok.-Nr. 1023983)

Häufig gestellte Fragen

Wie führe ich ein DATEV-Update durch?

Je nach Systemumgebung unterscheidet sich das Vorgehen. Nutzen Sie die passende Checkliste im Hilfe-Center:

Ausnahme

Wenn Sie eine der Freischaltcode-Versionen von DATEV Mittelstand (z. B. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact) nutzen, folgen Sie der passenden Checkliste:

Den Freischaltcode erhalten Sie nach Veröffentlichung der neuen Version zeitnah zugesandt. Sehen Sie dazu auch: REG01780 Freischaltcode ungültig (Dok.-Nr. 1045801)

Wie installiere ich DATEV erstmalig auf meinem System/Netzwerk?

Die Anleitung zur Erstinstallation von DATEV finden Sie unter go.datev.de/erstinstallation

Ich habe einen neuen PC/neuen Server. Wie kann ich meine DATEV-Programme umziehen?

Meine Installation bricht mit einem Fehler ab (Beispiel #INIxxxxx). Meine DATEV-Installation funktioniert nicht mehr. Was kann ich tun?

Abhilfen zu allen bekannten Programm-Meldungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center.

Wann kommen welche DATEV-Updates?

Termine für neue und aktualisierte DATEV-Programme finden Sie in DATEV MyUpdates.

Wie sichere ich meine DATEV-Daten?

Grundlegende Informationen zur Sicherung aller relevanten Dateien aus DATEV-Sicht finden Sie im Leitfaden zur Datensicherung (Dok.-Nr. 1013210).

Kann DATEV meine Updates durchführen?

Gerne können Sie sich hierzu an einen passenden Dienstleister aus unserem DATEV-Partner-Netzwerk wenden.

Eine weitere Möglichkeit, sich keine Sorgen mehr um DATEV-Updates und Installationen machen zu müssen, sind unsere DATEV-Cloud-Lösungen DATEVasp und DATEV SmartIT.

Wo finde ich Informationen zu Betriebssystemen, Hardware, Netzwerk und Druckern?

Die wichtigsten Informationen finden Sie unter go.datev.de/systemplattform.

Ich habe Fragen oder Probleme bzgl. der DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung, DATEV SmartCard oder DATEV RZ-Kommunikation.

