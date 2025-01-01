Vor der Installation
Virenscanner deaktivieren
Wenn Virenscanner während der Installation Dateien von DATEV blockieren oder löschen, sind die DATEV-Programme nicht mehr lauffähig. Es betrifft Virenscanner unterschiedlicher Hersteller. Darum sollten Sie vor der Installation der DATEV-Programme 19.0 alle Virenscanner deaktivieren. So gehen Sie vor:
- Virenscanner deaktivieren mit dem Befehl msconfig (Dok.-Nr. 1001819)
Falls Sie nach einer Update-Installation Probleme beim Arbeiten mit den DATEV-Programmen haben, nutzen Sie folgende Abhilfe:
Supportende von Windows 10
Microsoft beendete den Support für das Arbeitsplatz-Betriebssystem Windows 10 im Oktober 2025. Aus diesem Grund beendete DATEV die Support- und Beratungszusage für Windows 10 mit den DATEV-Programmen 19.0 (August 2025).
Nähere Informationen finden Sie unter go.datev.de/betriebssystem-abkuendigung.
Um die DATEV-Programme auf einen neuen PC umzuziehen, nutzen Sie den DATEV PC-Umzugs-Assistenten: Zur Anleitung (Dok.-Nr. 1071244)
System prüfen und Fehlerquelle ermitteln
Das Tool DVSystemCheck hilft Ihnen,
- die technischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation zu prüfen,
- den Installationsverlauf zu prüfen, Fehler zu ermitteln und Abhilfen zu finden,
- weitere Störfaktoren auszuschließen.
Führen Sie zuerst das Tool DVSystemCheck aus. In den meisten Fällen führt Sie das Tool bereits auf die richtige Spur zur Abhilfe.
Weitere Informationen: DATEV Voraussetzungen prüfen mit DVSystemCheck (Dok.-Nr. 1023983)
Häufig gestellte Fragen
Wie führe ich ein DATEV-Update durch?
Je nach Systemumgebung unterscheidet sich das Vorgehen. Nutzen Sie die passende Checkliste im Hilfe-Center:
- Neue Version der DATEV-Programme am Einzelplatz installieren (Update-Installation) (Dok.-Nr. 1000210)
- Neue Version der DATEV-Programme im Netzwerk installieren (Update-Installation) (Dok.-Nr. 1070820)
Ausnahme
Wenn Sie eine der Freischaltcode-Versionen von DATEV Mittelstand (z. B. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact) nutzen, folgen Sie der passenden Checkliste:
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (Freischaltcode-Version) Haupt-Release installieren (Dok.-Nr. 1001744)
- DATEV Mittelstand Faktura (Freischaltcode-Version) Haupt-Release installieren (Dok.-Nr. 1026205)
Den Freischaltcode erhalten Sie nach Veröffentlichung der neuen Version zeitnah zugesandt. Sehen Sie dazu auch: REG01780 Freischaltcode ungültig (Dok.-Nr. 1045801)
Wie installiere ich DATEV erstmalig auf meinem System/Netzwerk?
Die Anleitung zur Erstinstallation von DATEV finden Sie unter go.datev.de/erstinstallation
Ich habe einen neuen PC/neuen Server. Wie kann ich meine DATEV-Programme umziehen?
- Sie wollen Ihren Einzelplatz auf einen neuen PC umziehen: Einzelplatz-PC tauschen mit DATEV PC-Umzugs-Assistent (Dok.-Nr. 1071244)
- Sie wollen Ihren Server auf einen neuen Server umziehen: Server umziehen mit Server-Anpassungs-Assistent (Dok.-Nr. 1011814)
Meine Installation bricht mit einem Fehler ab (Beispiel #INIxxxxx). Meine DATEV-Installation funktioniert nicht mehr. Was kann ich tun?
Abhilfen zu allen bekannten Programm-Meldungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Wann kommen welche DATEV-Updates?
Termine für neue und aktualisierte DATEV-Programme finden Sie in DATEV MyUpdates.
Wie sichere ich meine DATEV-Daten?
Grundlegende Informationen zur Sicherung aller relevanten Dateien aus DATEV-Sicht finden Sie im Leitfaden zur Datensicherung (Dok.-Nr. 1013210).
Kann DATEV meine Updates durchführen?
Gerne können Sie sich hierzu an einen passenden Dienstleister aus unserem DATEV-Partner-Netzwerk wenden.
Eine weitere Möglichkeit, sich keine Sorgen mehr um DATEV-Updates und Installationen machen zu müssen, sind unsere DATEV-Cloud-Lösungen DATEVasp und DATEV SmartIT.
Wo finde ich Informationen zu Betriebssystemen, Hardware, Netzwerk und Druckern?
Die wichtigsten Informationen finden Sie unter go.datev.de/systemplattform.
Ich habe Fragen oder Probleme bzgl. der DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung, DATEV SmartCard oder DATEV RZ-Kommunikation.
- DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung: Nutzen Sie unsere Informationen auf go.datev.de/brv.
- DATEV SmartCard/DATEV mIDentity: Lösungsansätze finden Sie unter go.datev.de/sc-hilfe. Weitere Informationen: go.datev.de/service-smartcard
- DATEV RZ-Kommunikation: Weitere Informationen: go.datev.de/service-rzkomm
Ihre Frage wurde noch nicht beantwortet?
Sie können uns schriftlich per Servicekontakt erreichen oder wählen Sie einen Termin aus, zu dem wir Sie anrufen sollen.
