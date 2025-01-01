Vorüberlegungen zur Einrichtung (mit Checkliste)

Lesen Sie im folgenden Hilfe-Dokument, welche Vorüberlegungen beim Aufbau eines Kostenstellen-/Kostenträger-Plans und bei der Einrichtung der Stammdaten hilfreich sind - inklusive einer komprimierten Checkliste am Ende des Hilfe-Dokuments. Diese haben wir Ihnen auch direkt verlinkt.


Mit Hilfe unserer Musterauswertungenen können Sie sich vorab einen Überblick darüber verschaffen, welche Standardauswertungen im Programm Kostenrechnung möglich sind.


Kostenrechnung einrichten - Vorüberlegungen (inkl. Checkliste)
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1006754
Musterauswertungen
Überblick über die Auswertungsmöglichkeiten im Programm Kostenrechnung.

Tipp: Mustervorlagen beim Einrichten nutzen

In die Kosten- und Leistungsrechnung können Sie unterschiedliche Mustervorlagen als KOST-System importieren und individuell anpassen. Suchen Sie dazu im DATEV Hilfe-Center nach "Beschreibung Mustervorlage": 

Zusätzlich bieten wir für einige Branchen spezifische Musterauswertungen an. In der Beschreibung der jeweiligen Musterauswertung erfahren Sie, ob diese im Programm als Systemlösung oder als Mustervorlage angeboten wird oder ob sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei DATEV eingerichtet werden muss: