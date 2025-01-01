Vorüberlegungen zur Einrichtung (mit Checkliste)
Lesen Sie im folgenden Hilfe-Dokument, welche Vorüberlegungen beim Aufbau eines Kostenstellen-/Kostenträger-Plans und bei der Einrichtung der Stammdaten hilfreich sind - inklusive einer komprimierten Checkliste am Ende des Hilfe-Dokuments. Diese haben wir Ihnen auch direkt verlinkt.
Mit Hilfe unserer Musterauswertungenen können Sie sich vorab einen Überblick darüber verschaffen, welche Standardauswertungen im Programm Kostenrechnung möglich sind.
Von der Einrichtung bis zur ersten Auswertung
Hier erfahren Sie, wie Sie die Stammdaten anlegen, mit Kostenstellen buchen und Auswertungen erstellen:
Tipp: Mustervorlagen beim Einrichten nutzen
In die Kosten- und Leistungsrechnung können Sie unterschiedliche Mustervorlagen als KOST-System importieren und individuell anpassen. Suchen Sie dazu im DATEV Hilfe-Center nach "Beschreibung Mustervorlage":
Zusätzlich bieten wir für einige Branchen spezifische Musterauswertungen an. In der Beschreibung der jeweiligen Musterauswertung erfahren Sie, ob diese im Programm als Systemlösung oder als Mustervorlage angeboten wird oder ob sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei DATEV eingerichtet werden muss:
Schnittstellen und Programmverbindungen
Wie Sie Schnittstellen von und zur Kostenrechnung in anderen DATEV-Programmen sinnvoll nutzen und damit Ihre Prozesse optimieren, lesen Sie im nachfolgenden Dokument.