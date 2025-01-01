Vorjahresvergleich und Soll-Ist-Vergleich
Wie Sie Vorjahreswerte für den Betriebsabrechnungsbogen und die Chefübersicht in das aktuelle Wirtschaftsjahr übernehmen, lesen Sie in diesem Hilfe-Dokument:
Planwerte können Sie aus dem Vorjahr übernehmen, manuell in der Planwerttabelle erfassen oder per ASCII-Datei importieren. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in diesen Hilfe-Dokumenten:
Zeilenstruktur ändern
Sie können die Zeilenstruktur jederzeit ändern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Wie das geht, lesen Sie im DATEV Hilfe-Center:
Konsolidierung – Kostenstellen zusammenfassen
Um die Struktur Ihres Betriebs übersichtlich darzustellen, nutzen Sie die "Konsolidierung" und fassen Sie (Unter-)Kostenstellen/-träger zu größeren betrieblichen Teilbereichen (Hauptkostenstellen) zusammen. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie im DATEV Hilfe-Center:
Automatische Verteilung
Wenn Sie Kontenwerte oder Kostenstellen automatisch verteilen lassen möchten, unterstützt Sie das Programm mit verschiedenen Möglichkeiten:
- Zentrale Verteilschlüssel für das Verteilungsverhältnis
- Kontenverteilung statt Eingabe im Buchungssatz
- Umlagen – Verteilung von Kostenstellen auf Kostenträger
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)
Nähere Informationen zum jeweiligen Thema finden Sie in folgenden Hilfe-Dokumenten:
- Verteilschlüssel (Dok.-Nr. 1000793)
- Kontenverteilung mit fixen Anteilen (Dok.-Nr. 1070598)
- Kontenverteilung mit variablen Anteilen (Dok.-Nr. 1000950)
- Umlage mit fixen Anteilen einrichten (Dok.-Nr. 1070616)
- Umlage mit variablen Anteilen einrichten (Dok.-Nr. 1004554)
- Innerbetriebliche Leistungen einrichten und erfassen (Dok.-Nr. 0904201)
Alle Funktionen auf einen Blick
Die „Schrittweisen Anleitungen“ zur Kostenrechnung enthalten ausführliche Informationen für den Einstieg ins Programm – von den Grundlagen und den notwendigen Vorüberlegungen über die Einrichtung aller Stammdaten bis hin zu Besonderheiten, die zu beachten sind.
Eine komprimierte Übersicht über die wichtigsten Funktionen hben wir Ihnen ebenfalls zusammengestellt.