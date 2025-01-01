Wie Sie Vorjahreswerte für den Betriebsabrechnungsbogen und die Chefübersicht in das aktuelle Wirtschaftsjahr übernehmen, lesen Sie in diesem Hilfe-Dokument:

Planwerte können Sie aus dem Vorjahr übernehmen, manuell in der Planwerttabelle erfassen oder per ASCII-Datei importieren. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in diesen Hilfe-Dokumenten: