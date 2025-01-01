Bei der Datenübernahme der Ist-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Wirtschaftsberatungs-Programme läuft im Hintergrund eine sog. Zuordnungstabelle, die alle gebuchten Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen den analytisch orientierten Schemata der Wirtschaftsberatung zuweist. Diese Zuweisungen müssen für jeden Jahreswechsel und damit verbundene Änderungen bei Konten und Schemata für jeden einzelnen Sachverhalt geprüft und angepasst werden. (In dieser Zuordnungstabelle sind daneben auch noch viele Logiken für die Berechnung von Ergebnissen enthalten.)

Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Zudem verursacht die jährliche Bereitstellung der um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabellen einen hohen Pflegeaufwand, der zulasten der Weiterentwicklung neuer Programme geht.

In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das für das Rechnungswesen entwickelte System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für gesetzliche Änderungen.

Mit dem neuen System der Kontenzwecke und der engen Integration der Cloud-Beratungslösungen ins Rechnungswesen ist es z. B. von Anfang möglich gewesen, die Fibu-Konten in der Planung anzuzeigen und auch auf Kontenebene zu planen. Das ist ein häufig geäußerter Wunsch aus der Unternehmensplanung.