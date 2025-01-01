1. Fragen zur Abkündigung von Unternehmensplanung/Unternehmensanalyse
Warum wird DATEV Analyse und Planung nicht erst dann freigegeben, wenn es einen vollständigen Funktionsumfang hat?
Siehe auch FAQ Portfolioentwicklung bei DATEV ("Übergangsphase")
Die Modernisierung der DATEV-Software ist eine große Herausforderung für die nächsten Jahre. Wir werden hier sukzessive in den Markt kommen. Daher ändern wir mit den neuen Anwendungen das Auslieferungsverhalten. Wir werden die Lösungen mit ihren Kernfunktionen auf den Markt bringen und sie dann nach und nach in der Funktionstiefe wachsen lassen. Dazu liefern wir Updates und Erweiterungen kontinuierlich online aus, erhalten dadurch unmittelbar Kunden-Feedback und optimieren so unsere Produkte.
Warum wurde Unternehmensplanung zum 31.12.2025 abgekündigt?
Bei der Datenübernahme der Ist-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Wirtschaftsberatungs-Programme läuft im Hintergrund eine sog. Zuordnungstabelle, die alle gebuchten Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen den analytisch orientierten Schemata der Wirtschaftsberatung zuweist. Diese Zuweisungen müssen für jeden Jahreswechsel und damit verbundene Änderungen bei Konten und Schemata für jeden einzelnen Sachverhalt geprüft und angepasst werden. (In dieser Zuordnungstabelle sind daneben auch noch viele Logiken für die Berechnung von Ergebnissen enthalten.)
Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Zudem verursacht die jährliche Bereitstellung der um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabellen einen hohen Pflegeaufwand, der zulasten der Weiterentwicklung neuer Programme geht.
In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das für das Rechnungswesen entwickelte System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für gesetzliche Änderungen.
Mit dem neuen System der Kontenzwecke und der engen Integration der Cloud-Beratungslösungen ins Rechnungswesen ist es z. B. von Anfang möglich gewesen, die Fibu-Konten in der Planung anzuzeigen und auch auf Kontenebene zu planen. Das ist ein häufig geäußerter Wunsch aus der Unternehmensplanung.
Warum wird die neue Planung nicht den gleichen Funktionsumfang haben wie Unternehmensplanung?
Wichtige Funktionen aus der Unternehmensplanung wird es auch in DATEV Analyse und Planung geben. Es wird aber keine 1:1-Umstellung werden. Wir wollen durch einfachere, weniger an Sonderkonstellationen orientierten Lösungen die Einstiegshürden in die Planung senken und damit mehr Mitgliedern eine DATEV-Alternative vor allem zu Excel bieten.
Viele Kanzleien nutzen bisher für die Erstellung von Planungen Excel (und nicht DATEV Unternehmensplanung). Diese Kanzleien kritisieren, dass Unternehmensplanung zu komplex ist und zu viel Zeit für die Einarbeitung erfordert.
Wir möchten mit der neuen Planungslösung die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine Beratungslösung an die Hand geben.
2. Vorteile der neuen Lösung
Welche Vorteile hat DATEV Analyse und Planung gegenüber Unternehmensplanung?
Mit der neuen Cloud-Planung wollen wir die Einstiegshürden in Planungen senken und somit für die breite Masse der DATEV Mitglieder eine Planungslösung anbieten.
- die Oberfläche ist einfacher und intuitiver in der Bedienung
- ein fest integriertes Ist-Vorjahr bietet die Basis für eine erste, auch automatisiert ausführbare Vorbelegung der Planung
- Nutzung derselben Schemata wie in Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht hohen Wiedererkennungseffekt und Nachvollziehbarkeit der Werte
- die automatische Integration der Fibu-Konten erhöht die Nachvollziehbarkeit zusätzlich, da die Fibu-Salden je Konto in der Planung ausgewiesen werden.
- Hohe Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten mittels Aktivitätenprotokoll, das alle ausgeführten Aktionen chronologisch protokolliert
- Umsetzung häufiger genannter Wünsche zu Anzeigeoptionen wie die Anzeige der Planungsdaten in Tausend Euro (TEuro), die Anzeige von Planungsschemata und Auswertungen in englischer Sprache sowie das Sperren fertiger Planungen
- Planung pro Position wahlweise auf Posten- oder Kontenebene - eine Planung auf Kontenebene macht Soll-Ist-Vergleiche in der BWA aussagekräftiger und genauer
- Gezielte Anpassung der Liquidität über die direkte Erfassung von weiteren Ein- und Auszahlungen in der Liquiditätssicht
- Mit der Funktion „Monatswerte anpassen“ können Monats-Plandaten für einen bestimmten Zeitraum um einen Euro-Betrag erhöht oder vermindert werden. Damit kann z. B. das Gehalt eines neu geplanten Mitarbeiters auf bereits geplante Löhne und Gehälter hinzuaddiert werden.
- Grafiken zeigen die Entwicklung im Planungsverlauf für wichtige Positionen auf einen Blick
- Notizen können flexibel für Positionen, Werte oder Dialoge erstellt und bearbeitet werden. Die erstellen Notizen werden in einer kompakten Ansicht zusammengefasst.
- Auswertungen in modernem Layout – Bildung von Auswertungspaketen inkl. Grafikauswertungen möglich
- Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Personen auf einem Datenbestand ist möglich, der Zugriff auf den Datenbestand ist unabhängig von Endgerät und vom Ort des Zugriffs möglich
- Auswertungen können über MyDATEV Senden in DATEV Unternehmen online, Meine Steuern oder einem MS Teams Kanal bereitgestellt werden
- *geplant: Nutzung der zentralen Berichtsschreibung für die Erstellung von Planungsberichten
- *geplant: Einbindung von Krediten in die Planung, die von den Banken über den Rückkanal des digitalen Finanzberichtes geliefert werden
Wir haben bei der Neukonzeption der Cloud-Planung aber nicht alles neu gemacht - gute Funktionen aus U-Plan wird es weiterhin geben!
- Durch die Planung von Zahlungsverläufen zu einzelnen Erfolgsposten oder –konten entsteht eine detaillierte Liquiditätsplanung
- Für eine bessere Planungstiefe erfassen Sie planungsübergreifend nutzbare Kredite und Investitionen
- Planen von bis zu 5 Planjahren
- Die grundlegende Erfassung von Planwerten in der Cloud ähnelt dem Planungscockpit aus U-Plan: Spalten (Jahre) und Zeilen (Posten) mit Jahres- und Monatswerten, direktes Eintippen von Zahlen und die Möglichkeit, Jahreswerte zu steigern
Welche Mehrwerte bietet DATEV Analyse und Planung gegenüber eine Excel-Planung?
- In Excel sind Sie selbst für die Korrektheit der Berechnungsergebnisse verantwortlich. Zell- und Bezugsänderungen können in Excel zu Falschberechnungen führen. In DATEV Analyse und Planung ist die fachliche Korrektheit der Berechnungen auch bei Änderungen jederzeit sichergestellt.
- Automatische Integration der Ist-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen sorgt für ein schnelleres Arbeiten und bietet die Basis für eine korrekte Planung
- Die in DATEV Analyse und Planung enthaltenen Auswertungen stehen auf Knopfdruck zur Ansicht bereit
- Die Plan-Liquidität und die Plan-Bilanz wird automatisch aus den Erfolgszahlen und den erfassten Zahlungsverläufen abgeleitet
- Automatische Berechnung von Umsatzsteuer sowie Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
Was kostet DATEV Analyse und Planung?
DATEV Analyse und Planung ist über das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic (siehe Wirtschaftsberatung classic ) erhältlich und damit auch im Mehrwertangebot enthalten.
3. Inbetriebnahme und Arbeiten mit DATEV Analyse und Planung
Welche Einsatzvoraussetzungen hat DATEV Analyse und Planung?
Können auch selbstbuchende Mandanten DATEV Analyse und Planung einsetzen?
Das ist ganz klar das Ziel.
DATEV Analyse und Planung benötigt zentrale Stammdaten und Leistungsinformationen. Diese Daten stehen im DATEV Arbeitsplatz zur Verfügung und werden über „Basisdaten online“ in der Cloud bereitgestellt (siehe Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen - DATEV Hilfe-Center).
Aktuell können nur Kanzleien die Basisdaten online in der Cloud bereitstellen.
Für Mandanten ist dies bis jetzt nicht möglich.
Ziel ist, dass es ab dem Jahreswechsel 25/26 auch für Mandanten möglich sein wird, die Basisdaten online bereitzustellen und sie damit auch DATEV Analyse und Planung (als Alternative zur Unternehmensplanung) nutzen können.
Die Pilotierung für Mandanten läuft seit Oktober 2025, die Freigabe erfolgt in Abhängigkeit der Erkenntnisse aus der Pilotphase.
Wie kann ich als Kanzlei gemeinsam mit meinem Mandanten bei der Erstellung einer Planung zusammenarbeiten?
Sie können alle Auswertungen über die Funktion „Senden“ an Ihren Mandanten senden. MyDATEV Senden bietet eine Schnittstelle zu DATEV Unternehmen online, Meine Steuern und Microsoft Teams.
In einer Ausbaustufe werden Kommunikationsfunktionen aus MyDATEV Kanzlei (Dokumente, Aufgaben, Nachrichten) direkt in DATEV Analyse und Planung integriert. Damit können Sie aus der Planung heraus Ihrem Mandanten bspw. ein Dokument oder eine Aufgabe zusenden.
4. Fragen zur Umstellung
Warum gibt es keine komfortable Datenübernahme aus Unternehmensplanung in die Cloud-Planung?
Im Rahmen des Zeitplans der Ablösung der Unternehmensplanung bis Ende 2025 ist es aus unserer Sicht wichtiger, einen für die Ablösung der Unternehmensplanung passenden Funktionsumfang in der Cloud-Planung anzubieten. Auf Basis vorhandener Entwicklungskapazitäten können wir dann bis Ende 2025 leider keine komfortableren Datenübernahmemöglichkeiten anbieten.
Kann ich die Daten aus den BWA-Planwerten in die Cloud-Planung übernehmen?
In Kanzlei-Rechnungswesen und Rechnungswesen gibt es die Planungsfunktion „BWA-Planwerte“. Für Planungen auf Basis der BWA01 können die erfassten Plandaten nach DATEV Analyse und Planung übernommen werden (über die Schaltfläche „Zahlungsübersicht öffnen“).
Wie kann ich die relevanten Auswertungen archivieren?
Da Unternehmensplanung ab 2026 abgekündigt ist und es keine automatische Datenübernahme von Unternehmensplanung zu DATEV Analyse und Planung gibt, müssen Sie die relevanten Auswertungen in den relevanten Mandantenbeständen als PDF-Datei archivieren.
Weitere Infos siehe Ausgeben von Auswertungen in Unternehmensplanung - DATEV Hilfe-Center
Kann ich die Daten aus der Unternehmensplanung in die Cloud-Planung übernehmen?
Es ist grundsätzlich nicht möglich, die in Unternehmensplanung vorhandenen Daten direkt nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen.
Sie können jedoch die im Planungscockpit vorhandenen Daten (BWA01) über eine CSV-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren.
Geplant: Die Daten aus Annuitäten- und Tilgungsdarlehen können in Finanzanalyse exportiert und neue Kredite in DATEV Analyse und Planung damit vorbelegt werden.
Weitere Informationen siehe hier: Planwerte für DATEV Analyse und Planung aus Unternehmensplanung übernehmen - DATEV Hilfe-Center
Warum können die Daten aus ANLAG und LODAS/Lohn und Gehalt nicht übernommen werden?
Die Daten aus ANLAG ("ANLAG Simulation") und LODAS/Lohn und Gehalt (Personalkostenplanung) stehen aktuell noch nicht in der Cloud zur Verfügung. Für DATEV Analyse und Planung als Verwender dieser Daten ist es daher aktuell technisch mit hohem Aufwand verbunden, diese Daten aus den lokal installierten Programmen in die Cloud zu übernehmen.
In DATEV Analyse und Planung haben Sie bei einer Bilanzplanung die Möglichkeit, die Daten aus der ANLAG Auswertung "AfA-Vorschau" manuell zu erfassen.