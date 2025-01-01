DATEV hat im Laufe des Jahres 2025 alle Bankverbindungen auf die moderne Payment-Cloud-Infrastruktur migriert. Hintergrund ist die gesetzlich vorgeschriebene CAMT-Umstellung.

Insbesondere wenn Sie den DATEV Bankdatenservice in Verbindung mit dem Abholverfahren PIN/TAN über finAPI nutzen, gilt: Für den erfolgreichen Abschluss dieser Migration und die Formatumstellung ist die Jahreswechsel-Version 11.4 von Zahlungsverkehr (On-premise) notwendig. Denn:

Die Jahreswechsel-Version gewährleistet einen reibungslosen Übergang zum neuen Format.

Nur mit der aktuellen Version 11.4 von Zahlungsverkehr können Sie Ihre Kontoumsätze zuverlässig aktualisieren.

Wenn Sie die Jahreswechsel-Version 14.4 Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms installieren, wird die Version 11.4 von Zahlungsverkehr automatisch mit installiert (Bereitstellung jeweils ab 30.12.2025).

Bitte beachten Sie: Installieren Sie die Jahreswechsel-Version spätestens bis zum 07.01.2026. Andernfalls kann es sein, dass es mit älteren Programmversionen ab diesem Zeitpunkt bei der Kontoumsatzaktualisierung via PIN/TAN im On-Premises-Betrieb zu Einschränkungen kommt. Grund dafür sind technische Anpassungen, die zu diesem Zeitpunkt durchgeführt werden.