Das DATEV Kanzleicamp ist ein Barcamp-Format, bei dem alle Teilnehmenden aktiv mitwirken können – denn hier gilt: Jede*r kann lernen und auch Wissen weitergeben. Der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Austausch, gegenseitigen Diskussionen und praxisnahen Impulsen. Besonders im Mittelpunkt stehen die Themen rund um Ihre Kanzleientwicklung.

Egal ob Impulsvortrag, Workshop oder offene Gesprächsrunde – die Teilnehmenden gestalten das Programm selbst und bestimmen, welche Themen besprochen werden. So entsteht eine dynamische, inspirierende Umgebung, in der neue Ideen entstehen und wertvolle Kontakte geknüpft werden.



Fünf charakteristische Wörter für das DATEVKanzleicamp

Austausch

Inspiration

Praxisnähe

Netzwerk

Spaß

Teilnehmende

Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber sowie deren Mitarbeitende.

Die Veranstaltung ist für Kanzlei-Organisationsbeauftragte kostenfrei.

Veranstaltungsdatum

XXXX

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet in Nürnberg im IT Campus, in 15 DATEV-Niederlassungen und online statt.

Wichtig zu wissen

Wir informieren Sie schon heute darüber, dass wir auf dem DATEV KanzleiCamp das "Veranstaltungs-Du" leben.

Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hat die Chance auf dem DATEV Kanzleicamp sein Thema einzureichen. Die Vorstellung ist auf 30 Sekunden zeitlich beschränkt. So kann ein Beispielpitch ausschauen:

“Hallo, ich bin Thomas Mustermann aus Musterstadt. Mein Thema: Die Kanzlei der Zukunft. Wie verändern sich Strukturen, Zusammenarbeit und Mandantenbeziehungen? Ich bringe Impulse mit – aber vor allem möchte ich gemeinsam mit euch Ideen sammeln, Perspektiven austauschen und Zukunftsbilder entwickeln. Wenn du Lust hast, aktiv mitzudenken, dann komm gerne in meine Session!“