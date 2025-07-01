Allgemein

Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik

Speziell bei diesem Partner

Sonderfall: Ein Datenaustausch ist in diesem Partnerszenario auch netzwerkübergreifend möglich. Nähere Informationen auf der Website des Partners.

Folgende Daten können mit DATEVconnect lesend und schreibend aus den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen abgerufen werden: OPOS und Debitorstammdaten.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben