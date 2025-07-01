Highlights
- Arbeitsteiliger Workflow zwischen Kanzlei und Mandant
- Automatische Schuldnerkartei mit Kundenkommunikation
- Versand von Mahnungen per Mail oder Post
- Laufend aktualisierte Auswertungen zu offenen Posten
- Ratenvereinbarungen mit automatischer Überprüfung
Weitere Funktionen
- Individuelles Dashboard, um alle wesentlichen Zahlen zum Forderungs-Management im Blick zu behalten
- Kommunikation: Der ganze Mahnprozess jedes Kunden wird übersichtlich dokumentiert
- Workflows: Definieren, wer wann was freigibt und wann bzw. wie oft an wen Mahnungen versandt werden; definieren, wie, was, wo und wann etwas aus dem System herausgeht und wer für die Freigabe verantwortlich ist
- Per Workflow generierte Mahnungen werden automatisch verschickt - per Mail oder mit der Post
- Ratenzahlungen: Erfassung und Überwachung von Ratenzahlungsvereinbarungen mit Kunden ohne Mehraufwand für die Buchführung
- Kundenbetreuer können aus einem Drittsystem übernommen oder manuell angelegt werden, um komplizierte Fälle zu bearbeiten
- Erinnerungen: Bestimmte Kunden markieren und zu einem definierten Datum ein Erinnerungs-Mail erhalten
- Kunden als Favoriten markieren und so über das Dashboard leichter im Blick behalten
- Kunden als problematisch markieren und so Kollegen vor neuen Geschäftsabschlüssen warnen
- Vorlageneditor: Eigenes Briefpapier als PDF hochladen und Mahnvorlagen in mehreren Sprachen erstellen
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Sonderfall: Ein Datenaustausch ist in diesem Partnerszenario auch netzwerkübergreifend möglich. Nähere Informationen auf der Website des Partners.
Folgende Daten können mit DATEVconnect lesend und schreibend aus den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen abgerufen werden: OPOS und Debitorstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Einsatz von Cloud Connectoren (Drittanbieterprodukt)
Durch den Einsatz von Drittanbieterprodukten, sogenannten Cloud Connectoren, können Daten zwischen On-Premises-Lösungen der DATEV und Cloud-Anwendungen von DATEV-Marktplatz Partnern per API durch eine entsprechende Weiterleitung über den Cloud Connector bidirektional ausgetauscht werden.
Der Cloud Connector ist kein vertraglicher Bestandteil der Kooperation zwischen dem DATEV-Marktplatz Partner und DATEV. DATEV führt keine Sicherheitsprüfung bzgl. des Cloud Connectors, über dessen Schnittstelle zum DATEV-Marktplatz Partner Daten an die Cloud-Anwendungen weitergeleitet werden, durch.
Bei Fragen kann sich an den DATEV-Marktplatz Partner gewendet werden. Die Verantwortung, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen umzusetzen (z.B. Zugriffsschutz, Datensicherheit, IT-Security), obliegt ausschließlich dem Anwender, dem DATEV-Marktplatz Partner und dem Drittanbieter.
E-Rechnungen
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Steuerberatungskanzleien: 199,00 Euro/Monat (unbegrenzte Mandanten & Benutzer).
Unternehmen: 55,00 Euro/Monat (ein Unternehmen & unbegrenzte Benutzer).
Weitere Informationen auf der Website des Partners.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Riecken Webservices GmbH, durch Insight Assurance erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.02.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst das Informationssicherheits-Managementsystem, das die Bereitstellung von Debitorcloud, Taxflow, Cloud Gateway, Softwareentwicklung der Kategorie A und der Banking-API unterstützt. Funktionale Bereiche, die das ISMS unterstützen, sind Softwareentwicklung, Service & Support sowie IT.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.