Highlights

  • Transparente Zeitkonten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
  • Übersicht über HR-Kennzahlen zur besseren Motivation der Mitarbeitenden
  • Forecast für bedarfsorientierte Planung von Arbeitskräften
  • Dashboard für wichtige Kennzahlen
  • Mobile Verfügbarkeit

Weitere Funktionen
  • Abrechnungs- und Arbeitszeitmodelle flexibel definieren
  • Einfache Verbuchung von An- und Abwesenheiten via Web, Terminal, PC, Telefon oder App
  • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen
  • Umfangreiche Auswertungen und Statistiken sorgen für eine hohe Transparenz
  • Automatische Berücksichtigung von tariflichen, betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen im Workforce Management System
  • Verschiedene Individualisierungsoptionen durch modularen Aufbau: u.a. Personaleinsatzplanung, Projektzeiterfassung, Zeiterfassung, Auswertungen

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Folgende Daten können übergeben werden: Entgeltdaten, Fehlzeiten und Personalstammdaten.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen GFOS Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung GmbH, durch die TÜV Rheinland Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.06.2027, liegt vor.

Geltungsbereich: Entwicklung von Software, sowie Erbringung von zugehörigen IT-Services und die Bereitstellung und Betrieb der eigenen known Cloud Systeme.

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

