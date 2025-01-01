Highlights
- Transparente Zeitkonten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Übersicht über HR-Kennzahlen zur besseren Motivation der Mitarbeitenden
- Forecast für bedarfsorientierte Planung von Arbeitskräften
- Dashboard für wichtige Kennzahlen
- Mobile Verfügbarkeit
Weitere Funktionen
- Abrechnungs- und Arbeitszeitmodelle flexibel definieren
- Einfache Verbuchung von An- und Abwesenheiten via Web, Terminal, PC, Telefon oder App
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen
- Umfangreiche Auswertungen und Statistiken sorgen für eine hohe Transparenz
- Automatische Berücksichtigung von tariflichen, betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen im Workforce Management System
- Verschiedene Individualisierungsoptionen durch modularen Aufbau: u.a. Personaleinsatzplanung, Projektzeiterfassung, Zeiterfassung, Auswertungen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können übergeben werden: Entgeltdaten, Fehlzeiten und Personalstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen GFOS Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung GmbH, durch die TÜV Rheinland Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.06.2027, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung von Software, sowie Erbringung von zugehörigen IT-Services und die Bereitstellung und Betrieb der eigenen known Cloud Systeme.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.