Highlights
- Ende-zu-Ende Lösung vom Stakeholder Dialog bis Berichtsexport
- Datenerfassungsoptimierung durch Data-Goverance Funktion
- Maximale Zeitersparnis durch vernetzte Module
- Abbildung komplexer Konsolidierungsstrukturen inkl. Multi-Mandanten-Setups
- Einfache Exporte in gängige Microsoft Office Datenformate
Weitere Funktionen
- Unterstützung Doppelte Wesentlichkeit:
Toolbasierte IRO-Longlist und -Bewertung, Stakeholder-Dialog und Matrixdarstellung, AR16 Unterstützung, Auswahl der Offenlegung nach EFRAG Vorgaben
- Toolbasierte Anwenderunterstützung:
Integrierte Knowledge Base mit Selbsthilfeartikel sowie Erklärvideos für technische Hilfe
- Bestehende CO2 Bilanz Tools können angebunden werden:
Das integrierte CO2-Bilanz-Tool ermöglicht eine nahtlose Berechnung; falls notwendig, können GHG Protokoll basierte Tools angebunden werden
- Projektmanagement-Komponenten:
Verantwortlichkeitskonzept, Organisations-, Niederlassungs und Mandantenverwaltung, Ziele und Maßnahmen
- Workflow-Komponenten:
Zuweisung von Aufgaben, Festlegung von Zuständigkeiten, Genehmigungsprozesse im 4-Augen-Prinzip und Automatisierung von Benachrichtigungen
- Dashboards:
Bearbeitungsfortschritt und Datenqualität für Datenpunkte, KPI-Überwachung, CO2-Bilanz und EU-Taxonomie, LkSG und CSRD-Berichtserstellung
- Einbeziehung von Stakeholdern:
Interne und externe Stakeholder werden nahtlos eingebunden; das integrierte Umfragetool ist Teil des Moduls zur Doppelten Wesentlichkeit
- CSRD-Bericht für Lagebericht
- Anbindung von vorgelagerten Systemen mit Standard-Schnittstellen:
CSV und Excel-basierte Imports und Dateisschnittstellen, ERP und Einkaufssoftware (SAP, Microsoft Dynamics, Diamant Software), REST-API-basiert
cubemos Sustainability Software ergänzt
Schnittstellen
ESRS-Bericht - Datei-Import
Allgemein
Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Preis
Ab 416,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
