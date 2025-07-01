Allgemein

Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Anleitung zum DATEV-Export.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben