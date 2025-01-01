Highlights
- Kasse für Gastronomie, Handel, Service, Payment als All-in-One-Lösung
- Automatische Übertragung des Tagesabschlusses (One-Klick) in DATEV MeinFiskal und DATEV Unternehmen online
- DSFinV-K Analyse, Abgleich mit TSE-Daten (TAR Files), Taxonomie 2.3
- Automatische Führung eines maschinenlesbaren Programmierprotokolls
- Kassenminusprüfung und einfache Handhabung der Kassennachschau
Weitere Funktionen
- Einfacher Export für die Betriebsprüfung inkl. Programmierprotokoll, Analyse fehlender Daten durch Prüfmechanismen im IKS (Internes Kontrollsystem)
- Daten für die Verfahrensdokumentation, der Möglichkeit einer Beschreibung von Gegenmaßnahmen (IKS) aufgetretener Fehler durch den Steuerpflichtigen
- Kassenprogrammier-Tool, z.B. für die Anlage von Artikeln und Preisänderungen
- Einnahmen- und Ausgaben-Kontrolle (Erfassung von Ausgaben, Definition der Verwendung (Tanken, Porto, Parken, Paketdienst, etc.), Verwendung SKR03, SKR04)
- Permanente Kassenminusprüfung und Verhinderung aller Prozesse, die ein Kassenminus ergeben
- Saubere Trennung und Erfassung des Trinkgelds nach Arbeitgeber/Arbeitnehmer; Umbuchung unbarer Trinkgelder und Auszahlung mit Beleg
- Kassensturzfähigkeit der Prozesse in der Kasse
- Wechselgeld Einzahlung/Auszahlung automatisch in der Übergabe nach Kassenabschluss
- Gutscheine werden taxonomisch korrekt erzeugt, ausgegeben (verausgabte, vereinnahmte GS, Restwerte pro GS, Liste für abgelaufene GS pro Monat für STB)
- Sicherer und einfacher Verbund, Payment mit All-in-One-Terminal KLARPOS6+, Zahlungsinformation gehen in den archivierten Geschäftsvorfall mit ein
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
