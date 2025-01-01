Highlights

  • Nettolohnoptimierung: Erhöht das Netto-Einkommen der Mitarbeitenden durch steuerfreie und steueroptimierte Benefits
  • Erhöhung der Mitarbeitermotivation: Steigert die Zufriedenheit und Bindung durch attraktive Benefits
  • Transparenz und Compliance: Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sorgt für Sicherheit
  • Einfache Administration der Benefits im Circula Nutzermanagement
  • Arbeitgeberkosten sparen

Weitere Funktionen
  • Digitale Benefits-Nutzung zentral mobil oder per Desktop-App einreichen
  • OCR-Technologie für schnelle Belegerkennung
  • Mitarbeiterakzeptanz: Hohe Akzeptanz dank benutzerfreundlicher App
  • Automatische Steuerberechnung: Circula berechnet steuerfreie Benefits automatisch und vermeidet Fehler
  • Einfache Verwaltung: Nahtlose Integration zu DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt und schnelle Implementierung
  • Belege werden durch Circula rechtssicher geprüft; kein administrativer Aufwand für HR
  • Monatlicher Report für Gehaltsabrechnungen
  • Kostenkontrolle und Auswertungen dank Benefits Dashboard

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 2,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Zertifizierungen

GoBD

Ein IDW PS 880-Zertifikat für das Unternehmen Circula GmbH, Version 5.5, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechender Rechnungslegung, durch die Eger, Färber & Kollegen Wirtschaftsprüfungs und Beratungs GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, vom 18.05.2021, liegt vor.

Link zum Zertifikat 

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.