Highlights
- Nettolohnoptimierung: Erhöht das Netto-Einkommen der Mitarbeitenden durch steuerfreie und steueroptimierte Benefits
- Erhöhung der Mitarbeitermotivation: Steigert die Zufriedenheit und Bindung durch attraktive Benefits
- Transparenz und Compliance: Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sorgt für Sicherheit
- Einfache Administration der Benefits im Circula Nutzermanagement
- Arbeitgeberkosten sparen
Weitere Funktionen
- Digitale Benefits-Nutzung zentral mobil oder per Desktop-App einreichen
- OCR-Technologie für schnelle Belegerkennung
- Mitarbeiterakzeptanz: Hohe Akzeptanz dank benutzerfreundlicher App
- Automatische Steuerberechnung: Circula berechnet steuerfreie Benefits automatisch und vermeidet Fehler
- Einfache Verwaltung: Nahtlose Integration zu DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt und schnelle Implementierung
- Belege werden durch Circula rechtssicher geprüft; kein administrativer Aufwand für HR
- Monatlicher Report für Gehaltsabrechnungen
- Kostenkontrolle und Auswertungen dank Benefits Dashboard
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Zertifizierungen
GoBD
Ein IDW PS 880-Zertifikat für das Unternehmen Circula GmbH, Version 5.5, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechender Rechnungslegung, durch die Eger, Färber & Kollegen Wirtschaftsprüfungs und Beratungs GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, vom 18.05.2021, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.