Highlights
- Zeitersparnis durch vollständig automatisierte, digitale Datenübertragung
- Keine fehlerbehafteten Medienbrüche durch Wegfall manueller Tätigkeiten
- Direkter Zugriff auf den Beleg im Bedarfsfall
- Übernahme der automatisierten Zahlungen für automatisierten OP-Ausgleich
- Einfache Einrichtung des Übertragungsprozesses über das EURONICS Portal
Weitere Funktionen
- Übertragung von Eingangsrechnungen in Form von Beleginformationen inkl. des dazugehörigen Belegbilds an DATEV Belege online
- Automatische Übernahme der Rechnungsinformationen vom Euronics-Rechnungsportal nach DATEV Unternehmen online
- Automatische Übertragung von Sammelzahlungsdaten in Form eines Belegbilds zwei Mal im Monat nach DATEV Belege online
- Buchungssätze erhalten einen Link auf das digitale Belegbild in DATEV Belege online
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Für eine funktionierende Datenübertragung sind folgende Hilfe-Dokumente zu beachten:
- Euronics Deutschland eG – Datenübermittlung einrichten - DATEV Hilfe-Center
- Datenübernahme Euronics Deutschland eG - DATEV Hilfe-Center
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Nur für EURONICS Mitglieder.
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
