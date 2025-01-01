Highlights
- Intuitive Oberfläche mit geführten Workflows und integrierter Wissensdatenbank
- KI-Automation, standortübergreifende Integration, effiziente Datenerfassung
- Audit-Trails und XBRL-Tagging für eine sichere Berichterstellung
- Dashboards zur ESG-KPI-Analyse und Tools für Zielsetzung und Maßnahmenplanung
- Premium Tagging-Service
Weitere Funktionen
- Unterstützung Doppelte Wesentlichkeit:
Toolgestütze DWA inkl. Datenbank mit 40 verschiedenen branchenspezifischen IRO-Listen
- Toolbasierte Anwenderunterstützung:
Geführte Workflows und in-tool Guidance mit Schritt-für-Schritt Anleitungen und Videotutorials
- Bestehende CO2 Bilanz Tools können angebunden werden:
Neben Datenintegration: EU-Taxonomie und CO2-Bilanz können auf der Plattform umgesetzt werden
- Projektmanagement-Komponenten:
Integriertes Aufgabenmanagement und Bearbeitungsfortschrittskontrolle
- Workflow-Komponenten:
Automatisierte Datenerfassungsworkflows, um Datensammlung in der Organisation zu orchestrieren
- Dashboards:
Bearbeitungsfortschritt für Datenpunkte, Management und Vergleich von ESG-KPIs und -Zielen
- Einbeziehung von Stakeholdern:
Integration von internen und externen Stakeholdern über interaktive Umfragefunktion
- GoB Testat:
Testat PS880-Audit auf Anfrage
- CSRD Bericht für Lagebericht
- Anbindung von vorgelagerten Systemen mit Standard-Schnittstellen:
Moderne API-Architektur zur Anbindung von Quellsystemen
Schnittstellen
ESRS-Bericht - Datei-Import
Allgemein
Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 1.000,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen EQS Group GmbH, durch die DQS GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 08.05.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Das EQS Informationssicherheits-Managementsystem umfasst die Entwicklung und den Betrieb von webbasierten Applikationen. Es beinhaltet das Management von Informationen und Geschäftsprozessen, welche die Entwicklung und den Betrieb dieser Produkte unterstützen.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
