Highlights
- Import zu DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt
- Validierung und Plausibilitätsprüfung der Eingaben
- Vollständiges Personalstammdatenblatt
- Ohne Registrierung und Login für Mandanten nutzbar
- Automatische Benachrichtigungen an alle Teilnehmenden
Weitere Funktionen
- Personal- und Mandantenstammdatenerfassung
- Umfassende Hilfestellungen für Arbeitgebende und Arbeitnehmende
- Formulare passen sich aus dem Kontext heraus den Angaben des Arbeitnehmenden an
- Direkter Lohnimportdatenservice für Personalstammdaten
- Statusübersicht für Kanzlei und Arbeitgebende
- Benachrichtigungs- sowie Erinnerungs-Service
- Fragebogen auf 14 Sprachen verfügbar
- Übermittlung von variablen Lohndaten
- To-do-Funktion, um übermittelte Bewegungsdaten systematisch abzuarbeiten
- Import für variable Lohndaten für DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
DATEV Lohnimportdatenservice mit Fastdocs verbinden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
