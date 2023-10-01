Finmatics GmbH

Mit dem Scan&Trenn-Modul können einfach Dokumente in den Scanner eingelegt werden, Belegseiten werden automatisch erkannt und getrennt.

Mit Finmatics kann in der Kanzlei oder bei Unternehmen gescannt werden. Es werden die Belege im Stapel in den bestehenden Scanner eingelegt und dank künstlicher Intelligenz werden die Belegseiten automatisch getrennt. Finmatics Scan&Trenn ist eine Ergänzung zum DATEV Automatisierungsservice Rechnung und ermöglicht so einen bis zu sechs Mal schnelleren Scan- und Verarbeitungsprozess.