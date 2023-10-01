Highlights

  • Automatisch Heften und Belegtyperkennung ohne Stempel/Barcodes/Trennblätter
  • Kompatibel mit jeder Scannerhardware und PDF-Belegen
  • Schnelle Implementierung und mehr Effizienz in Verbindung mit der DATEV-Schnittstelle

Weitere Funktionen
  • Automatische Belegtrennung und Erkennung von Mandant und Belegtyp mit künstlicher Intelligenz
  • Flexible Tools für den Belegeingang: Scanner, Scan2Mail, mobile App, Hochladen, Barbelege, Rest-API
  • Lösung für Kanzlei und Mandant: Ortsunabhängige Belegverarbeitung auch außerhalb der Kanzleiöffnungszeiten
  • Echte KI, die mitlernt und sich ständig selbst verbessert
  • Belegseiten werden automatisch erkannt und mit einer sehr hohen Trefferquote korrekt geheftet
  • Personalisierbar mit Kanzleilogo, Farben und eigener URL
  • Schnelle Implementierung dank Plug-and-Play-Schnittstelle
  • Intuitive Web-Oberfläche, betrieben auf Servern in Nürnberg

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.


Rechtlicher Hinweis

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant

Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.

 

Geplanter Umfang der Anbindung:

  • E-Rechnungen über die Plattform empfangen
  • E-Rechnungen über die Plattform versenden

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 390,00 Euro.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Finmatics GmbH, durch CIS - Certification & Information Security Services GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 28.11.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Die Firma Finmatics GmbH am Standort: Lindengasse 41/10, 1070 Wien, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie alle Organisationseinheiten und Prozesse.

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

