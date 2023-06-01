Highlights
- Automatischer Datenaustausch und Finanzberichte auf Einzelbuchungsebene
- Soll/Ist-Vergleiche mit Pivot-Ansichten der Budget, Szenarienanalyse und Planung
- Kostenstellen Auswertungen mit individuellen Nutzerzugriffsrechten
- Konsolidierung mehrerer GmbHs und Einbindung der Kostenverantwortlichen
- Flexible Kontenzuordnung, individuelle KPI-Berechnungen, einfache Planung
Weitere Funktionen
- Schnelles Anlegen und Einladen von Mandanten, kollaboratives Tool
- Finanzplanung, Analysen und Reports durch dynamische und automatisierte Daten vereinfachen sowie durch Dashboards visualisieren
- Automatisierung von Berichten und minimierte Fehlerquellen durch dynamische Berichte
- Automatische Erstellung und Aktualisierung von GuV, Bilanz und Cashflow-Berichten über eine technisch geprüfte DATEV-Schnittstelle
- Detailliertes Controlling per Drill-Down auf Einzelbuchungsebene, nach Kostenstellen
- Rolling-Forecast mit dynamischen Aktualisierungen
- Flexible und schnelle Kontenzuordnung, individuelle KPI-Berechnungen, schnelle Konsolidierung
- Debitoren-, Kreditoren- sowie Szenario-Analysen mit dynamischen Daten
- Teamübergreifende Zusammenarbeit zur Anpassung und Überwachung von Plan- gegen Ist-Zahlen, integrierte und historische Entwicklung
- Pivot-Ansichten in wenigen Klicks erstellen und flexibel, übersichtlich, individuell und detailliert darstellen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Export steuerliche Außenprüfung (ehem. GDPdU)
Mit der Datei-Schnittstelle, Export steuerliche Außenprüfung, können Stammdaten und Bewegungsdaten im Bereich des Rechnungswesens sowie Daten der Anlagenbuchführung und Kostenrechnung an Helu übergeben werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Einsatz von Cloud Connectoren (Drittanbieterprodukt)
Durch den Einsatz von Drittanbieterprodukten, sogenannten Cloud Connectoren, können Daten zwischen On-Premises-Lösungen der DATEV und Cloud-Anwendungen von DATEV-Marktplatz Partnern per API durch eine entsprechende Weiterleitung über den Cloud Connector bidirektional ausgetauscht werden.
Der Cloud Connector ist kein vertraglicher Bestandteil der Kooperation zwischen dem DATEV-Marktplatz Partner und DATEV. DATEV führt keine Sicherheitsprüfung bzgl. des Cloud Connectors, über dessen Schnittstelle zum DATEV-Marktplatz Partner Daten an die Cloud-Anwendungen weitergeleitet werden, durch.
Bei Fragen kann sich an den DATEV-Marktplatz Partner gewendet werden. Die Verantwortung, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen umzusetzen (z.B. Zugriffsschutz, Datensicherheit, IT-Security), obliegt ausschließlich dem Anwender, dem DATEV-Marktplatz Partner und dem Drittanbieter.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.