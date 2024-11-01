Highlights
- Flexibles und skalierbares ERP-System für den (technischen) Großhandel
- Kundenindividuelle Preisfindung und Verwaltung von Legierungszuschlägen
- Eigene Lagerverwaltung (LVS/WMS) mit Chargen, Seriennummern, MHD, NVE
- Integrierter B2B-Webshop: Zentrale Stammdatenpflege und Echtzeitanbindung
- Partnerschaften und moderne Schnittstelle zu DATEV und ELO
Weitere Funktionen
- Features im Verkauf: Fremdsprachen, Fremdwährungen, beliebige Versand- und Filialanschriften, abweichende Rechnungszahler, Zahlungspläne, Gefahrgut
- Features im Einkauf: Multi-Lieferanten-Verwaltung, Bestellvorschlagswesen und Absatzplanung, Eingangsrechnungskontrolle, auftragsbezogene Disposition
- Individuelle Konditionsverwaltung: Artikel- und Kundengruppenrabatte kombiniert mit Mengenstaffeln, zeit- oder saisonabhängige Aktionspreise
- Features im Lager: Lagerbereiche und -plätze, "chaotisches Lager" mit Chargen/Seriennummern/MHD, Konsignationslager, Packmittelverwaltung
- Lager-App: Prozesssicheres, mehrstufiges Kommissionieren inkl. Multi-Order-Picking, Behälterverwaltung, permanenter Inventur und NVE-handling
- EDI: PARITY betreibt ein eigenes Clearing-Center, über das nach gängigen Standards Belege mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht werden können
- Stücklisten und Montageaufträge: Dispostücklisten, flexible Vertriebsstücklisten und Fertigungsstücklisten für Montageaufträge
- Vollintegrierter B2B-Webshop: Artikel werden aus dem ERP direkt ins Web gebracht, inkl. Beständen und kundenindividuellen Konditionen in Echtzeit
Zum Partner
Das Unternehmen Parity Software GmbH mit Sitz in Ditzingen wurde 1981 gegründet und ist seit Oktober 2022 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen (redaktionelle Erfassung)
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Rechtlicher Hinweis
Preis
Ab 15.950,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner
