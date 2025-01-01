Highlights
- Virtuelle und physische Karten mit Apple- und Google Pay-Integration
- Vollständige Übersicht aller Ausgaben an allen Standorten in Echtzeit
- Individuelle Ausgaben-Limits für Mitarbeitende und Freigabeprozesse
- Verwaltung von Barauslagen, Verpflegungs- und Kilometerpauschalen per App
- Digitale Verarbeitung und Zahlung von Eingangsrechnungen direkt in Pleo
Weitere Funktionen
- Mobile und Web-App zur einfachen Ausgabenverwaltung und automatisierten Abwicklung der vorbereitenden Buchführung
- Weltweit akzeptierte physische und virtuelle Commercial Cards von Mastercard (z.B. auch bei Autovermietungen)
- OCR-Rechnungserkennung, automatisierte Vorkontierung von Eingangsrechnungen, Planung und Zahlung direkt in Pleo
- Berechnung und Verwaltung von Verpflegungs- und Kilometerpauschalen sowie In-App-Rückerstattung von Privatauslagen an Mitarbeitende
- Mitarbeitenden-, Team- und Standort-Übersicht
- Zugang für externe Buchhalter und einfacher Datenaustausch mit der Steuerkanzlei durch das Partner-Portal
- Automatisches Erfassen von Belegen aus dem E-Mail-Postfach sowie E-Mail-Weiterleitung von Belegen und Rechnungen direkt an Pleo
- Übersicht über Geschäftsabos (wiederkehrende Rechnungen) sowie Analyse und Visualisierung aller Ausgabedaten
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
