  • Mastercard-Karten, SEPA-Echtzeitüberweisungen und -Lastschriften inklusive
  • Vereinfachte Finanzverwaltung dank Unterkonten und individueller Kontozugänge
  • Erstellen, Senden und Verwalten von Rechnungen mit wenigen Klicks
  • Firmenkarten mit individuell einstellbaren Zahlungslimits für Mitarbeitende
  • Direkte Synchronisation von Qonto-Kontodaten via DATEV-Schnittstellen

  • Digitales Geschäftskonto, in wenigen Minuten online beantragt
  • Benutzerfreundliche App, um die gesamten Finanzen von unterwegs zu verwalten
  • Zusätzliche Unterkonten mit eigener IBAN, um Ausgaben, Steuern und mehr effizient zu verwalten
  • Integrierte Tools für eine automatisierte Buchhaltung und die Rechnungsverwaltung
  • Benutzerdefinierte Zugänge für Buchhaltung, Management und Mitarbeitende
  • Digitales Belegmanagement: Belege via App scannen und speichern
  • Direkte Integration von Partnertools mit automatisierter Synchronisation
  • Kundenservice sieben Tage die Woche
  • Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000,00 Euro

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Wie synchronisiere ich Anhänge mit dem DATEV-Belegbilderservice und Qonto? – Hilfecenter

 

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik

Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Wie richte ich den DATEV-Rechnungsdatenservice 1.0 mit Qonto ein? – Hilfecenter

 

Schnittstellenvorgaben

Einsatz von Cloud Connectoren (Drittanbieterprodukt)

Durch den Einsatz von Drittanbieterprodukten, sogenannten Cloud Connectoren, können Daten zwischen On-Premises-Lösungen der DATEV und Cloud-Anwendungen von DATEV-Marktplatz Partnern per API durch eine entsprechende Weiterleitung über den Cloud Connector bidirektional ausgetauscht werden.

Der Cloud Connector ist kein vertraglicher Bestandteil der Kooperation zwischen dem DATEV-Marktplatz Partner und DATEV. DATEV führt keine Sicherheitsprüfung bzgl. des Cloud Connectors, über dessen Schnittstelle zum DATEV-Marktplatz Partner Daten an die Cloud-Anwendungen weitergeleitet werden, durch.

Bei Fragen kann sich an den DATEV-Marktplatz Partner gewendet werden. Die Verantwortung, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen umzusetzen (z.B. Zugriffsschutz, Datensicherheit, IT-Security), obliegt ausschließlich dem Anwender, dem DATEV-Marktplatz Partner und dem Drittanbieter.

Preis

Ab 9,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.