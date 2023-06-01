Highlights
- Automatisierte Heftung mit KI, keine Barcodes nötig
- Hardware für effizientes Massen-Scannen von Belegen
- App mit Volltextsuche nach Belegen für die Unternehmen
- Mehrstufige, KI-gestützte Rechnungsprüfung, auch mobil
- Mandantenversion ebenfalls ohne Barcodes
Weitere Funktionen
- Keine Vorbehandlung der Belege mit Barcodes notwendig
- Mandantentauglich mit KI-gestützter Heftung ohne Barcodes
- Automatisierte und Ad-hoc Workflows möglich
- Scanmyfibu steuern: Gezielte Erfassung von Belegen und nicht-belegbehafteten Informationen für Steuern
- Roboter: Aufteilung von Belegen in Einzelsätze
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Hardware: ab 4.990,00 Euro Einmalpreis
Nutzungsgebühr KI: ab 290,00 Euro/Monat
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
