  • Automatisierte Heftung mit KI, keine Barcodes nötig
  • Hardware für effizientes Massen-Scannen von Belegen
  • App mit Volltextsuche nach Belegen für die Unternehmen
  • Mehrstufige, KI-gestützte Rechnungsprüfung, auch mobil
  • Mandantenversion ebenfalls ohne Barcodes

  • Keine Vorbehandlung der Belege mit Barcodes notwendig
  • Mandantentauglich mit KI-gestützter Heftung ohne Barcodes
  • Automatisierte und Ad-hoc Workflows möglich
  • Scanmyfibu steuern: Gezielte Erfassung von Belegen und nicht-belegbehafteten Informationen für Steuern
  • Roboter: Aufteilung von Belegen in Einzelsätze

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.


DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Hardware: ab 4.990,00 Euro Einmalpreis
Nutzungsgebühr KI: ab 290,00 Euro/Monat

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

