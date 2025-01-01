Highlights
- Unmittelbare Bevorschussung mit bis zu 90% des Bruttorechnungsbetrages
- Flexibler Abruf von Liquidität
- 100%ige Übernahme des Ausfallrisikos angekaufter Forderungen
- Alles zum Forderungsmanagement auf einen Klick
- Taggleicher Ankauf eingereichter Rechnungen
Weitere Funktionen
- Kundenindividuelle Factoringlösungen: Full-Service-Factoring, Smart-Service-Factoring und Inter-Credit®-Factoring
- Cross-Border-Factoring: Unterstützung im Forderungsmanagement außerhalb Deutschlands
- Einsicht in alle factoringrelevanten Konten
- Überblick der Kontenentwicklung über mehrere Jahre möglich
- Alle Stammdaten auf einen Blick
- Prüfung der Abnehmerkonten und -statistiken
- Anfordern von Auszahlungen
- Beantragung von Abnehmer-Limits
- Bearbeitungsstand in Echtzeit
Schnittstellen
DATEV Factoring
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess DATEV Factoring als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung.
Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
