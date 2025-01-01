TARGOBANK AG

Individuelle Factoringlösungen mit DATEV-Schnittstelle für einen digitalen Datenaustausch.

Über die DATEV-Schnittstelle besteht die Möglichkeit, direkt den täglichen Import neuer Rechnungen über die Online-Plattform FactorLink zu vollziehen.

Sämtliche Informationen rund um das Forderungsmanagement sind jederzeit abrufbar.