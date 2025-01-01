Trade Software-Systeme GmbH

Kassenlösung für den klassischen Einzelhandel als einzelne Kasse oder Verbundkasse mit direkter Anbindung an die Warenwirtschaft.

Die Lösung erfasst die täglichen Verkäufe auf Warengruppenebene oder speichert sie in die Trade Warenwirtschaft. Die Schnittstelle übergibt die Kassenabschlüsse automatisch an das DATEV Kassenarchiv online. Über das DATEV Kassenarchiv online besteht die Möglichkeit, Kassendaten an das DATEV Kassenbuch online zu übergeben.