Highlights
- Schnelle und sichere Inventur mit Barcode oder RFID
- Keine Inventurlisten mehr notwendig
- Anlagen und Inventare in einem Tool verwalten
- Individuell gestaltbar
- Schnittstelle zur DATEV Anlagenbuchführung
Weitere Funktionen
- Einfacher und sicherer Datentransfer zwischen VAJASOFT AIS und DATEV
- Einfache und sichere Kennzeichnung von Anlagegütern und Inventaren mit Barcode oder RFID mit individuellem Layout
- Funktionen zur Erfassung des Standorts, von Seriennummern und Fotos für eine schnelle und genaue Inventur
- Erweiterbarkeit um kundenindividuelle Funktionen und Felder
- Inkl. eines Reportgenerators für Listen oder Protokolle
- Mit dem Zusatzmodul VAJASOFT ASSET24 bleiben die Stammdaten auch zwischen den Inventuren aktuell
- Kennzeichnung und Verwaltung auch für Inventare außerhalb der Anlagenbuchführung mit VAJASOFT AMS
- Als Einzelarbeitsplatz oder zentrale Unternehmenslösung installierbar
- Dokumente, z.B. Rechnungen, technische Dokumentationen oder Prüfprotokolle zuweisbar
- Inventur und technische Überprüfungen in einem Zug möglich
Schnittstellen
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Inventurdaten aus der Partnerlösung exportiert und in die DATEV Anlagenbuchführung importiert werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
