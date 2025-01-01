Highlights
- Automatische Dienstplanung mit Personalbedarfsprognose
- Transparente und genaue Zeiterfassung, mit eigener Stempeluhr und App
- Praktische App mit Dienstplänen und mehr für Mitarbeitende und Manager
- Detaillierte Berichte und Auswertungen
- lndividuelle Beratung und Begleitung
Weitere Funktionen
- Digitale Mitarbeiterakte
- Flexible Standort- und Abteilungsgestaltung
- Mit Budgets und Echtzeit-Daten planen
- Automatische Berechnung von Zuschlägen und Pausen
- Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung
- Mitarbeitende können per App Schichten tauschen, Urlaub beantragen, und Stundensalden einsehen
- Umfangreiches Reporting, auch pro Standort und Abteilung
- Flexible Schnittstellen, mit denen sich Dyflexis nahtlos in die Systemlandschaft des Unternehmens integriert
- Kostenloser Support
- Cloud-basierte Lösung mit Server in Europa, ISO-zertifiziert
Zum Partner
Das Unternehmen Dyflexis mit Sitz in Köln (DE) und Den Haag (NL) wurde 2010 gegründet und ist seit November 2025 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche "Partner kontaktieren" genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Dyflexis GmbH, durch DEKRA erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 15.06.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung, Vertrieb, Einführung und Support von Soft- undHardware für Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.