Highlights
- Globaler Zugriff auf Unternehmensprozesse
- Rechnungen zentral verwalten und überwachen
- Schnelles, einfaches und automatisiertes Handling
- Vereinfachung von Prozessen/Arbeitsabläufen
- Hohe Skalierbarkeit der Module und Schnittstellen
Weitere Funktionen
- Integrationen und Erweiterungen: Umfassend vernetzt, automatisierte Interaktionen, etc.
- Finanzen und Controlling: Multiwährung, sicheres Dokument-Management, Business Intelligence, digitale Buchführung, Zahlungsprüfung, intelligente Steuer, etc.
- Logistik: Automatisierte Logistik, picke per Smartphone, Tablet, MDE-Scanner, KPI-Monitoring, etc.
- Team und Projekte: Work-Management und Tracking, Projekt-Management, digitales Kanban-Board, etc.
- Vertrieb: Auftrags-Automation, Echtzeitverfolgung von B2B-/B2C-Aufträgen, etc.
- Produkt: Automatisierte Produktion, zentrales Product Information Management, etc.
- E-Commerce: Automatisierung administrativer Aufgaben wie Auftragsbearbeitung, Buchführung und Lagerverwaltung
- Groß- und Einzelhändler: Automatisierung der Auftragsbearbeitung, Bestandsverwaltung und Rechnungserstellung mit einem System, Anzeige von KPIs in Echtzeit
- Fulfillment-Dienstleistende: Verbindung von Vertrieb, Zahlungsanbietern und anderen Kanälen mit einer zentralen Software-Plattform
- FBA-Händler: Verbindung aller Kanäle und FBA-Funktionen in einem System, einschließlich Amazon-Schnittstellenintegration für Amazon-Händler
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
