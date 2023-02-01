Rückstellungen sind ein bedeutender Bilanzposten und zentraler Bestandteil des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Durch Rückstellungen in der Bilanz wird die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen sichergestellt. Dadurch, dass der Steuerpflichtige durch die Bildung einer Rückstellung künftigen Aufwand vorzieht, ist die Rückstellung ein geeignetes Steuergestaltungsinstrument.

Rückstellungen bergen im Hinblick auf bilanzpolitische Aspekte also vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. In diesem Kompaktwissen werden einzelne Rückstellungen nach Ansatz, Bewertung und Ausweis dargestellt. Die Komplexität der Materie ist nicht zuletzt durch das Auseinanderfallen von Handels- und Steuerbilanz seit Inkrafttreten des BilMoG gekennzeichnet.