Abo DATEV-Tischkalender

Bei diesem Artikel müssen Sie nie wieder an die Kalenderbestellung denken, denn Sie erhalten hiermit jährlich, automatisch und rechtzeitig den aktuellen Kalender direkt in die Kanzlei zugestellt.

Ausführung:

Im DATEV-Design bedruckter Aufsteller mit 12 Kalenderblättern, jeweils 3 Monate auf einem Kalenderblatt im Überblick, deutsches Kalendarium, Datumsschieber, auf der Rückseite des Aufstellers Übersicht des Jahreskalendariums, der gesetzlichen Feiertage und Schulferientermine für alle Bundesländer, wahlweise als Einzelbestellung oder im Abonnement mit automatischer jährlicher Zusendung.