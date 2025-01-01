Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026
- Die wichtigsten Änderungen für den Lohn- und Personalbereich 2026 auf einen Blick
- Sachbezugswerte, Beitragssätze und Rechengrößen in praktischen Tabellen und Übersichten
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
Zum Jahreswechsel 2025/2026 treten wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01.2026 angepasst.
Die 24. Auflage dieses Kompaktwissens verdeutlicht Ihnen alle für die Erstellung der Lohnabrechnung 2026 relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah durch Tabellen und Übersichten. Auch die aktuelle Finanzrechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden berücksichtigt:
Jahresarbeitsentgelt- und Beitragsbemessungsgrenzen 2026
Aktuelle Sachbezugswerte
Beitragssätze zur Sozialversicherung 2026
Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026