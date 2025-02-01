Art.-Nr. 78994 | Lernvideo (Vortrag)

Aktuelles Steuerrecht - 1. Quartal 2025

Mit unserem Lernvideo in der steuerlichen Rechtsprechung im 1. Quartal up to date bleiben.
  • Aktuelle Rechtsprechung
  • BFH-Urteile, BMF-Schreiben
  • Verknüpfung mit der Datenbank LEXinform für Fachinformationen
Einmalig
185,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2 Std.
Stand 02/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Im 1. Quartal 2025 erfahren Sie mit diesem Lernvideo alles zur aktuellen Rechtsprechung aus dem steuerlichen Bereich der letzten drei Monate. Im Fokus stehen aktuelle BFH-Urteile. Das Referententeam bereitet tagaktuell relevante Themen kompakt auf und stellt diese prägnant und praxisgerecht vor. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten für Ihre tägliche Beratungspraxis vor.

Günstiger im Paket

Dieses Seminar ist Bestandteil des Paketes "Lernvideopaket: Aktuelles Steuerrecht 2025" (Art.-Nr. 78998). Profitieren Sie von dieser Alternative und sparen Sie bei der Buchung aller Module!

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Gesetzesänderungen

  • Verwaltungsanweisungen

  • Neue BFH-Rechtsprechung

  • Aktuelle Gestaltungshinweise und Schwerpunkt-Themen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Frank Stendel

Frank Stendel

Dipl.-Finanzwirt, Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht

Herr Frank Stendel arbeitet als Steuerberater und Rechtsanwalt in der Kanzlei Buse - Diercks - Stendel in Hamburg. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst einige Jahre im höheren Dienst der Hamburger Steuerverwaltung tätig. Er kennt die Praxis des Besteuerungsverfahrens sowohl aus der Sicht der Finanzverwaltung wie auch aus der Sicht des Beraters. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit liegt in der steueroptimierten gesellschaftsrechtlichen Beratung, dem Haftungsrecht der Steuerberater und im Steuerstrafrecht. Daneben ist Herr Stendel als Referent und Autor in der Fortbildung der steuerberatenden Berufe tätig.

Portraitbild der referierenden Person Iris Baginski

Iris Baginski

Steuerberaterin

Frau Baginski war seit Beginn ihrer Ausbildung in allen Tätigkeitsbereichen der Steuerberatungspraxis aktiv dabei. Den Grundstein für das erfolgreiche Steuerberaterexamen legte sie mit der Fortbildung zur geprüften Bilanzbuchhalterin (IHK) sowie zur Steuerfachwirtin. Frau Baginski betreut und beriet im Wesentlichen kleine und mittelständische Unternehmen in allen steuerlichen Belangen. Daneben war sie bisher insbesondere für die fachliche Information der Mandanten sowie der Mitarbeiter im Bereich der Musterrechtsbehelfe zuständig. Nach drei Jahren Tätigkeit als Syndikus-Steuerberaterin in einem mittelständischen Unternehmen ist Frau Baginski wieder in einer Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg tätig. Aufgrund ihrer langjährigen praxisnahen Tätigkeit weiß Frau Baginski gerade jene Themenschwerpunkte aufzugreifen, die für die Online-Seminarreihe Steuern interessant und notwendig sind.

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78994 | Lernvideo (Vortrag)

Aktuelles Steuerrecht - 1. Quartal 2025

Mit unserem Lernvideo in der steuerlichen Rechtsprechung im 1. Quartal up to date bleiben.
Einmalig
185,00 €
Jetzt bestellen