Lernvideopaket: Aktuelles Steuerrecht 2025
Kurzinfo
Stand und Verfügbarkeit der Lernvideos
Bei diesem Lernvideopaket sind die Verfügbarkeiten der einzelnen Lernvideos unterschiedlich:
Stand Lernvideo 1. Quartal 2025: Februar 2025
Stand Lernvideo 2. Quartal 2025: Mai 2025
Stand Lernvideo 3. Quartal 2025: August 2025
Verfügbarkeit Lernvideo 4. Quartal 2025: Mitte Dezember 2025
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideopaket erhalten Sie über das Jahr verteilt vier Lernvideos zur aktuellen Steuerrechtsprechung. Im Fokus stehen vor allem Gesetzesänderungen, aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen. Mit diesem Paket verpassen Sie keine neuen Entwicklungen. Die Lernvideoreihe deckt Ihren grundlegenden Fortbildungsbedarf in allen Bereichen des Steuerrechts ab.
Paketbestandteile
Dieses Paket besteht aus folgenden Ausgaben:
-
Aktuelles Steuerrecht 1. Quartal 2025 (Art.-Nr. 78994)
-
Aktuelles Steuerrecht 2. Quartal 2025 (Art.-Nr. 78995)
-
Aktuelles Steuerrecht 3. Quartal 2025 (Art.-Nr. 78996)
-
Aktuelles Steuerrecht 4. Quartal 2025 (Art.-Nr. 78997)
Themen
Bitte beachten Sie: Die detailierten Inhalte werden aufgrund der Aktualität kurzfristig bekannt gegeben. Diese finden Sie kurz vor Seminartermin auf den einzelnen Seiten der Ausgaben je Quartal.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Iris Baginski
Steuerberaterin
Frau Baginski war seit Beginn ihrer Ausbildung in allen Tätigkeitsbereichen der Steuerberatungspraxis aktiv dabei. Den Grundstein für das erfolgreiche Steuerberaterexamen legte sie mit der Fortbildung zur geprüften Bilanzbuchhalterin (IHK) sowie zur Steuerfachwirtin. Frau Baginski betreut und beriet im Wesentlichen kleine und mittelständische Unternehmen in allen steuerlichen Belangen. Daneben war sie bisher insbesondere für die fachliche Information der Mandanten sowie der Mitarbeiter im Bereich der Musterrechtsbehelfe zuständig. Nach drei Jahren Tätigkeit als Syndikus-Steuerberaterin in einem mittelständischen Unternehmen ist Frau Baginski wieder in einer Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg tätig. Aufgrund ihrer langjährigen praxisnahen Tätigkeit weiß Frau Baginski gerade jene Themenschwerpunkte aufzugreifen, die für die Online-Seminarreihe Steuern interessant und notwendig sind.
Sibylle Wirth
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin
Frau Wirth ist als Geschäftsführerin der Wirth und Führer GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie in eigener Kanzlei als Wirtschaftsprüferin tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Ausbildung der Mitarbeiter. Vor Beginn der Selbständigkeit war sie in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Nürnberg tätig.
Frank Stendel
Dipl.-Finanzwirt, Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
Herr Frank Stendel arbeitet als Steuerberater und Rechtsanwalt in der Kanzlei Buse - Diercks - Stendel in Hamburg. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst einige Jahre im höheren Dienst der Hamburger Steuerverwaltung tätig. Er kennt die Praxis des Besteuerungsverfahrens sowohl aus der Sicht der Finanzverwaltung wie auch aus der Sicht des Beraters. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit liegt in der steueroptimierten gesellschaftsrechtlichen Beratung, dem Haftungsrecht der Steuerberater und im Steuerstrafrecht. Daneben ist Herr Stendel als Referent und Autor in der Fortbildung der steuerberatenden Berufe tätig.
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
