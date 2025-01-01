Art.-Nr. 79050 | Kurzberatung online
Anlagenbuchführung für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt/gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.
Inhalte
Beschreibung
**Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Anlagenbuchführung? Wir beraten Sie online_._**In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anlagenbuchführung abstimmen
-
Anlagenbuchführung - ASCII-Import (Fremddatenimport)
-
Anlagenbuchführung: Verschmelzung und Buchwertfortführung (Erstgespräch)
-
Anlagenbuchführung - individuelle Programmnutzung
-
Anlagenbuchführung: Sonderbetriebsvermögen
