Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 2025
- Neuerungen, Entscheidungen und Entwicklungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
- Praxisbeispiele
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Bleiben Sie rechtlich immer auf dem neuesten Stand – für eine erfolgreiche Berufspraxis. Als Lohnsachbearbeiter benötigen Sie stets aktuelle Informationen, um im sich häufig ändernden Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sicher zu agieren. Unser monatliches Lernvideopaket bietet Ihnen genau das: Kompakt, verständlich und auf den Punkt gebracht informieren wir Sie über alle relevanten Neuerungen, Entscheidungen und Entwicklungen.
Ihre Vorteile:
Aktuell: Bleiben Sie informiert über die neuesten Gesetzesänderungen und rechtlichen Entscheidungen.
Praxisnah: Anschauliche Beispiele aus dem Arbeitsalltag helfen Ihnen, das Gelernte sofort anzuwenden.
Effizient: Lernen Sie bequem und flexibel, wann und wo es Ihnen passt.
Das Lernvideopaket ist eine wertvolle Unterstützung, um Sie sicher durch die Herausforderungen der Lohnbuchführung zu begleiten.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Die Themen waren auch Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn.
Themen
Arbeitsrecht 2025
01/25: Urlaubsabgeltung für Zeiten von Beschäftigungsverbot und Mutterschutz, Konzernprivileg bei der Arbeitnehmerüberlassung, Zustellung einer Kündigung durch Boten
02/25: Änderung Nachweisgesetz – Textform grundsätzlich ausreichend, keine variable Vergütung bei Langzeiterkrankung, Tipps: Befristung zur Vertretung
03/25: Außerordentliche Kündigung wegen Diebstahls, Beweiswert einer Auslands-AU, Erkrankung während des Urlaubs
04/25: Entgeltabrechnungen als elektronisches Dokument, Annahmeverzug und Zwischenverdienst während der Kündigungsfrist, Tipps: Änderung des Arbeitsortes
05/25: Befristetes Arbeitsverhältnis und Probezeitvereinbarung, Anscheinsbeweis beim Einwurf-Einschreiben, Tipps: Einführung von Kurzarbeit
06/25: Probezeitkündigung mit Bewährungschance, Koalitionsvertrag 2025 – Auswirkungen im Arbeitsrecht, Tipps: Direktionsrecht des Arbeitgebers
07/25: Außerordentliche Kündigung wegen Hamas-Verherrlichung, Nachträgliche Klagezulassung, Tipps: Arbeitsvertrag mit Minderjährigen
08/25: Widerruf der privaten Nutzung eines Dienstwagens, Unwirksame Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag, Tipps: Schriftform bei Befristung
09/25: Entzug des Dienstwagens nach erfolgter Freistellung, Keine Entgeltfortzahlung nach entzündeter Tätowierung, Tipps: Zulässigkeit einer Verdachtskündigung
10/25: Präventionsverfahren bei Wartezeitkündigung, Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Tipps: Formschriften bei Betriebsratsanhörungen
11/25: Überstundenzuschlag nur für Vollzeitbeschäftigte? Rückforderung von Studiengebühren, Tipps: EU Entgelttransparenz-Richtlinie
Weitere Themen werden monatlich ergänzt.
Themen
Sozialversicherungsrecht 2025
01/25: Rechengrößen 2025
02/25: Minijobs – versicherungsrechtliche Beurteilung und unvorhersehbares Überschreiten
03/25: Midijobs – versicherungsrechtliche Beurteilung und Beiträge
04/25: Kurzfristige Beschäftigung – Berufsmäßigkeit
05/25: Mutterschutz und Ausgleichsverfahren U2
06/25: Digitales Nachweisverfahren für die Pflegeversicherungsbeiträge
07/25: Verzinsung zu viel gezahlter Beiträge zur Pflegeversicherung (Ausgangslage, Anspruch auf Verzinsung, Berechnung der Zinsen)
08/25: Werkstudentenregelung (Grundsätzliches, Beginn und Ende der Werkstudentenregelung, Ausnahmen von der 20-Stunden-Grenze, Mehrere parallele Beschäftigungen, 26-Wochen-Regel)
09/25: Mehrfachbeschäftigung (Definition, Beitragsberechnung, Minijob neben versicherungspflichtiger Beschäftigung, Einmalzahlungen, Kurzarbeit bei einem Beschäftigungsverhältnis, Mehrfachbeschäftigung im Übergangsbereich, GKV- Monatsmeldung)
10/25: Entsendung von Mitarbeitenden innerhalb Europas (Weitergeltung des bisherigen Rechts, Entsendung innerhalb der EU/EWR/Schweiz, Ausnahmevereinbarungen, Vereinigtes Königreich - Brexit, Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1, Besondere Meldepflichten in Europa, Umlagen bei Entsendung)
11/25: Entsendung von Mitarbeitenden außerhalb Europas (Rechtliche Grundlagen, Weitergeltung des bisherigen Rechts, Entsendung in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen, Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren, Leistungen der Krankenversicherung, Entsendung in Staaten ohne Sozialversicherungsabkommen)
Weitere Themen werden monatlich ergänzt.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Unternehmerinnen und Unternehmer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Markus Burgenmeister
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.