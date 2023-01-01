Nicht zuletzt die Corona-Pandemie führt trotz der vielfältigen Hilfsmaßnahmen des Gesetzgebers oftmals zu einer angespannten wirtschaftlichen Situation der Unternehmen. Haben Verluste das bilanzielle Eigenkapital aufgezehrt und liegt eine Überschuldung vor, besteht insbesondere für die Geschäftsführer einer GmbH nach § 15a Abs. 1 InsO die Verpflichtung, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen, es sei denn, es besteht eine positive Fortbestehensprognose. Oft besteht auch das Problem, die laufenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus dem erwirtschafteten Cashflow zu erfüllen.

In einer solchen Ertrags- und Liquiditätskrise führen die Gesellschafter „ihrer“ GmbH dann häufig liquide Mittel zu, entweder in Form von Eigenkapital oder einer Darlehensgewährung. Dabei wird häufig auf die Verzinsung der Darlehen ganz oder teilweise verzichtet.