Junge Menschen auszubilden ist eine wichtige Aufgabe – und manchmal auch eine Herausforderung. Besonders dann, wenn es um Konzentration, Belastbarkeit und mentale Leistungsfähigkeit geht.

In diesem Online-Seminar erfahren Ausbilderinnen und Ausbilder, wie sich die heutige sogenannte BANI-Welt – also eine Welt, die oft brüchig, ängstlich, nicht-linear und unverständlich wirkt – auf unser Gehirn und das Lernen auswirkt.

Sie erfahren, wie Sie Ihre Auszubildenden gezielt unterstützen können, um deren Lernfähigkeit, Motivation und innere Stärke zu fördern und gleichzeitig auch Ihre eigene Widerstandskraft zu stärken.

Mit praxisnahen Methoden und leicht umsetzbaren Übungen erhalten Sie Werkzeuge an die Hand, die helfen, Stress zu reduzieren, Lernprozesse zu erleichtern und sowohl für sich selbst als auch für Ihre Azubis ein gesundes, unterstützendes Umfeld zu schaffen.

Bitte beachten Sie:

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon und eine Webcam.