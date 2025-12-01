Art.-Nr. 76128 | Online-Seminar (Workshop)

Azubis stark machen: Resilienz-Training für Ausbilderinnen und Ausbilder

Stärken Sie Ihre Azubis und meistern Sie gemeinsam gelassen den Ausbildungsalltag.
  • Grundlagen der Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit
  • Resilienzförderung in der Azubi-Begleitung
  • Praktische Tools für die Kanzleipraxis
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Junge Menschen auszubilden ist eine wichtige Aufgabe – und manchmal auch eine Herausforderung. Besonders dann, wenn es um Konzentration, Belastbarkeit und mentale Leistungsfähigkeit geht.

In diesem Online-Seminar erfahren Ausbilderinnen und Ausbilder, wie sich die heutige sogenannte BANI-Welt – also eine Welt, die oft brüchig, ängstlich, nicht-linear und unverständlich wirkt – auf unser Gehirn und das Lernen auswirkt.

Sie erfahren, wie Sie Ihre Auszubildenden gezielt unterstützen können, um deren Lernfähigkeit, Motivation und innere Stärke zu fördern und gleichzeitig auch Ihre eigene Widerstandskraft zu stärken.

Mit praxisnahen Methoden und leicht umsetzbaren Übungen erhalten Sie Werkzeuge an die Hand, die helfen, Stress zu reduzieren, Lernprozesse zu erleichtern und sowohl für sich selbst als auch für Ihre Azubis ein gesundes, unterstützendes Umfeld zu schaffen.

Bitte beachten Sie:

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon und eine Webcam.

Themen

1. Grundlagen der Leistungsfähigkeit

  • Einführung in die BANI-Welt als Metapher für Lern- und Belastungslandschaften

  • Belastungsgrenzen von Auszubildenden erkennen

  • Mentale Gesundheit im Fokus

2. Resilienzförderung in der Azubi-Begleitung

  • Stress reduzieren, Achtsamkeit steigern

  • Strategien zur Förderung von Belastbarkeit bei Azubis

  • Resilienz als Schlüssel zu Lern- und Leistungsfähigkeit

3. Praktische Tools für Ausbilderinnen und Ausbilder

  • Beispiele aus der Kanzleipraxis

  • Methoden für mehr Leistungsfähigkeit im Alltag

  • Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen

  • Gesprächsführung bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit

  • Resilienz-Modelle praxisnah erklärt und anwendbar

  • Kurze Selbstchecks zu Belastbarkeit und Lernmotivation

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Elfi Dressler

Elfi Dressler

Beraterin und Trainerin im BGM Motio GmbH & Co KG

Termine

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

