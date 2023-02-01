Basiswissen Steuerstrafrecht
- Materielles Steuerstrafrecht
- Materielles Steuerordnungswidrigkeitenrecht
- Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Folgen
Das Steuerstrafrecht gilt als besonders komplex. Einen systematischen Einstieg zu den wichtigsten steuerstrafrechtlichen Grundsätzen und Verbindungslinien zwischen Steuerrecht und Strafrecht bietet Ihnen das kompakte Lehr- und Praxisbuch von Sebastian Bürger und Alexander Bechtel..
Das materielle Steuerstrafrecht: Steuerhinterziehung und weitere Tatbestände (Schmuggel, Steuerhehlerei u.a.) sowie strafbefreiende Selbstanzeige
Das materielle Steuerordnungswidrigkeitenrecht – die wichtigsten Regelungen nach OWiG und AO
Das Verfahren in Steuerstrafsachen, beteiligte Behörden und typische Abläufe
Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Folgen, z. B. auch mögliche zivilrechtliche, berufsrechtliche und verwaltungsrechtliche Konsequenzen
Zahlreiche der aktuellen Rechtsprechung entlehnte Beispielsfälle verschaffen Ihnen einen praxisnahen Überblick und den idealen Ausgangspunkt für eine weitergehende Spezialisierung.
Dr. Alexander Bechtel
Deutsche Bank und Universität St. Gallen
Alexander Bechtel ist Head of Digital Asset & Currency Strategy bei der Deutschen Bank. Er hat an der Universität St. Gallen promoviert und ist dort weiterhin als externer Dozent tätig. Alexander veröffentlicht regelmäßig Artikel, Podcasts und Forschungspapiere zu den Themen Geldtheorie und digitale Währungen. Er hat als externer Berater bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet und einen Forschungsaufenthalt an der Stanford University absolviert.
Dr. Sebastian Bürger, LL.M.
