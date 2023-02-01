Art.-Nr. 36014 | Fachpublikation

Basiswissen Steuerstrafrecht

Praxisnaher Überblick
  • Materielles Steuerstrafrecht
  • Materielles Steuerordnungswidrigkeitenrecht
  • Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Folgen

Erscheinungstermin: Februar 2023

Beschreibung

Das Steuerstrafrecht gilt als besonders komplex. Einen systematischen Einstieg zu den wichtigsten steuerstrafrechtlichen Grundsätzen und Verbindungslinien zwischen Steuerrecht und Strafrecht bietet Ihnen das kompakte Lehr- und Praxisbuch von Sebastian Bürger und Alexander Bechtel..

  • Das materielle Steuerstrafrecht: Steuerhinterziehung und weitere Tatbestände (Schmuggel, Steuerhehlerei u.a.) sowie strafbefreiende Selbstanzeige

  • Das materielle Steuerordnungswidrigkeitenrecht – die wichtigsten Regelungen nach OWiG und AO

  • Das Verfahren in Steuerstrafsachen, beteiligte Behörden und typische Abläufe

  • Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Folgen, z. B. auch mögliche zivilrechtliche, berufsrechtliche und verwaltungsrechtliche Konsequenzen

Zahlreiche der aktuellen Rechtsprechung entlehnte Beispielsfälle verschaffen Ihnen einen praxisnahen Überblick und den idealen Ausgangspunkt für eine weitergehende Spezialisierung.

Erscheinungstermin 02/2023
Seitenzahl 208
Format Softcover 14,4 x 21 cm
ISBN Printausgabe 978-3-503-21124-1
Herausgeber Erich Schmidt Verlag
Autoren

Dr. Alexander Bechtel

Deutsche Bank und Universität St. Gallen

Alexander Bechtel ist Head of Digital Asset & Currency Strategy bei der Deutschen Bank. Er hat an der Universität St. Gallen promoviert und ist dort weiterhin als externer Dozent tätig. Alexander veröffentlicht regelmäßig Artikel, Podcasts und Forschungspapiere zu den Themen Geldtheorie und digitale Währungen. Er hat als externer Berater bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet und einen Forschungsaufenthalt an der Stanford University absolviert.

Dr. Sebastian Bürger, LL.M.

