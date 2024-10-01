Besonderheiten bei der Abgrenzung anschaffungsnaher Herstellungskosten
- Sofortabzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten erreichen
- Abzug als Gebäudeabschreibung über die Nutzungsdauer vermeiden
- Schwerpunkt in Betriebsprüfungen auf Grund hoher Beträge
Erscheinungstermin: Oktober 2024
Beschreibung
Wenn es um die richtige steuerliche Behandlung von anschaffungsnahen Herstellungskosten bei Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden geht, ist es wichtig, den Überblick zu behalten, um steuerliche Nachteile zu vermeiden.
Steuerlich bestehen die nachfolgenden Möglichkeiten, die betreffenden Kosten steuermindernd geltend zu machen:
-
Sofortabzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten.
-
Zeitlich gestreckter Abzug als Gebäudeabschreibung über die Nutzungsdauer.
Um den in der Regel erwünschen Sofortabzug zu erhalten, ist einiges zu beachten. Hierzu zählt, neben der gesetzlich geregelten 15 %-Grenze innerhalb der Dreijahresfrist nach Anschaffung des Gebäudes, auch die einschlägige ergangene Rechtsprechung.
Daher sollten zum einen die Gesamtkosten im Vorfeld ermittelt und zum anderen deren steuerliche Behandlung im Vorfeld beurteilt werden. Hierzu zählt beispielsweise die Frage,
-
Ob Kosten auf Grund von Schönheitsreparaturen oder der Beseitigung von Baumängeln in die Grenze einzurechnen sind.
-
Ob Anschaffungsnebenkosten in die Berechnung der Grenze einzurechnen sind.
-
Wann die Dreijahresfrist beginnt.
Auch die Auswirkung gewährter Zuschüsse, die für die baulichen Maßnahmen gewährt werden, sollte in die Betrachtung einbezogen werden.
Da das Thema auch bei Betriebsprüfungen aufgrund der meist hohen Beträge oftmals einen Schwerpunkt darstellt, ist es wichtig, die steuerlichen Besonderheiten zu kennen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
Details & Preise
Besonderheiten bei der Abgrenzung anschaffungsnaher Herstellungskosten
Erscheinungstermin: Oktober 2024