Betriebliche Altersversorgung (bAV)
- Ein System, viele Möglichkeiten: die Durchführungswege der bAV
- Vorsorgen, auch ohne Garantie: das Betriebsrentenstärkungsgesetz
- Neue Bezugsgrößen
Erscheinungstermin: März 2024
Beschreibung
Die betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein neben der gesetzlichen und der privaten Vorsorge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Anspruch darauf, dass ein Teil ihres Gehalts umgewandelt und in einen Vorsorgevertrag eingezahlt wird. Seit dem 01.01.2022 müssen Arbeitgeber den Pflichtzuschuss zur Entgeltumwandlung auch bei Bestandsverträgen leisten.
Der Arbeitgeber legt innerhalb des gesetzlichen Rahmens fest, welcher Vorsorgeweg für seinen Betrieb gilt. Dafür gibt es verschiedene Durchführungswege – mit unterschiedlichen Konsequenzen für Steuern und Sozialabgaben.
Um die betriebliche Altersversorgung auch für kleinere Unternehmen und Geringverdiener attraktiver zu machen, hat der Gesetzgeber mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eine Reform auf den Weg gebracht. Auf der Basis von Tarifverträgen können Unternehmen nun reine Beitragszusagen einführen. Außerdem werden Geringverdiener mit Zuschüssen unterstützt.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über
- die Grundsätze der betrieblichen Altersversorgung
- die möglichen Durchführungswege für Unternehmen
- die Details des Betriebsrentenstärkungsgesetzes
- die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- die Folgen der betrieblichen Altersversorgung für Steuern und Sozialversicherung
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autorin
Constanze Elter
Constanze Elter hat Amerikanistik, Politische Wissenschaften und Germanistik studiert und war nach ihrem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk und beim Deutschlandfunk als Redakteurin angestellt. Danach arbeitete sie mehr als 15 Jahre als selbstständige Steuerjournalistin – in Hörfunk, Video und Print. Im Internet und in Büchern, für Fach- und Schulbuchverlage und öffentliche Auftraggeber sowie für Steuerkanzleien und Unternehmen. Sie ist Expertin darin, Steuern in Worte zu fassen. Da war der Weg zur DATEV die logische Konsequenz: Hier arbeitet sie seit 2018 als Redakteurin im Corporate Publishing.
Details & Preise
Betriebliche Altersversorgung (bAV)
Erscheinungstermin: März 2024