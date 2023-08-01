Rente im Ausland - Steuerliche Aspekte

Rentner und Pensionäre von heute haben schon vieles von der Welt gesehen. Nicht verwunderlich, wenn da der Wunsch entsteht, seinen Ruhestand in einem anderen Land zu verbringen. Doch egal welches Traumziel Ruheständler ansteuern, sie müssen grundsätzlich auf ihre Alterseinkünfte in Deutschland Steuern zahlen.

Wo und wie viel Steuern zu zahlen sind, hängt am Ende von verschiedenen Faktoren ab: Unter anderem davon, ob der Mandant in Deutschland unbeschränkt oder beschränkt einkommenspflichtig ist, ob es sich um eine gesetzliche Rente oder Pension handelt und ob mit dem Zielland ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen besteht.

Der Wegzug ins Ausland bringt daher einige steuerliche Fragen mit sich, auch wenn es „nur“ um die Rente geht.