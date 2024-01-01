Betriebsausflüge, Jubilarfeiern und Weihnachtsfeiern sind klassische Betriebsveranstaltungen und freuen sich in nahezu sämtlichen Unternehmen großer Beliebtheit. Ab 01.01.2024 bleibt der bisher relevante Freibetrag von 110 Euro bestehen. Auf die geplante Anhebung des Freibetrags wurde verzichtet.

Die Broschüre zeigt Ihren Mandantinnen und Mandanten, wann überhaupt eine Betriebsveranstaltung vorliegt und welche Auslagen in die Ermittlung der Kosten einzubeziehen sind. Hierzu wird auch die aktuelle Rechtsprechung einbezogen.

Nach einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichts vom 23.04.2024 löst eine verspätetet durchgeführte Pauschalbesteuerung mit 25 % nicht mehr die Sozialversicherungsfreiheit aus. Außerdem hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil vom 27.03.2024 für Führungskräfteveranstaltungen entschieden, dass eine Pauschalbesteuerung mit 25 % in Frage kommt, auch wenn es sich um keine steuerfreie Betriebsveranstaltung handelt.