Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Arztpraxen, 2. Auflage
Erscheinungstermin: Februar 2018
Beschreibung
Die Beratung von Arztpraxen und Ärzten hat in den letzten Jahren eine Komplexität erfahren, auf die sich der Berufsstand der Steuerberater nachhaltig einstellen muss.
Die Wirtschaftlichkeit der Arztpraxen und die Einnahmensituation der Ärzte bzw. deren Lebensstandard sind nicht zwangsläufig sicher und Arztpraxen können durch gesetzliche Änderungen der Honorarstruktur in Krisensituationen geraten. Diese Entwicklungen führen zwangsweise zu einer Änderung in der Beratung.
War in der Vergangenheit der Berater als Steuerexperte eher mit Standardaufgaben wie Lohn- und Finanzbuchführungserstellung, Steuerhochrechnung, Fertigung von Gewinnermittlungen und Steuererklärungen betraut, so muss er nun zusätzliche Beratungsfelder abdecken und weiterführendes Fachwissen vorhalten.
Gefordert sind betriebswirtschaftliche branchenspezifische Grundkenntnisse, die dazu eingesetzt werden, die Praxis/den Arzt im laufenden Geschäft zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Praxis, deren Überleben und nachhaltigen Wertentwicklung zu coachen und Praxisstrategien mit zu entwickeln.
Die Kompaktwissen-Ausgabe vermittelt dem Berater notwendiges branchenbezogenes betriebswirtschaftliches Basiswissen als Rüstzeug für ein Praxiscontrolling.
Autor
Thomas Ewerdwalbesloh
Dipl.-Kfm., Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)
Herr Steuerberater Thomas Ewerdwalbesloh ist geschäftsführender Partner der ""DHE REVISION Dr. Deussen & Ewerdwalbesloh Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft"" in Hagen/Westfalen. Zugleich ist er Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH). Schwerpunktmäßig beschäftigt sich Herr Ewerdwalbesloh mit der Beratung von Heilberuflern. Die branchenspezifische Beratung umfasst neben Praxisanalysen, strategischen Praxisplanungen und Praxisbewertungen insbesondere Beratungen zur Niederlassung, Beteiligung, (sektoralen/intersektoralen) Kooperations- und Netzwerkbildung. Des Weiteren ist Herr Ewerdwalbesloh Gesellschafter der ""Ärzteconsult Westfalen-Lippe UG"", bei der er auch als Coach und Referent im direkten Austausch mit Medizinern steht. Ferner ist er Kooperationspartner der „GBB-Berater"", einem auf die Heilberufeberatung spezialisierten Beraternetzwerk, das deutschlandweit tätig ist.
Erscheinungstermin: Februar 2018
Erscheinungstermin: Februar 2018